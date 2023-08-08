Долар активно дорожчає до євро та єни на тлі попиту на захисні активи

Курс долара США у вівторок зростає практично до всіх інших основних світових валют через підвищений попит на активи "тихої гавані", спричинений слабкими статданими Китаю і зниженням рейтингів американських банків.

Індекс DXY, що показує вартість долара США щодо шести головних світових валют, піднімається під час торгів на 0,6%. Індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, також збільшився на 0,6%.

Як повідомлялося, міжнародне рейтингове агентство Moody's поставило на перегляд із можливістю зниження рейтинги шести найбільших банків США.

На думку аналітиків Moody's, фінпоказники банків у другому кварталі відображають зростання тиску на рентабельність і ризики, що зростають, особливо для малих і середніх банків із великими обсягами кредитів у сфері комерційної нерухомості.

Увага учасників ринку цього тижня також спрямована на дані про динаміку споживчих цін у США в липні, які міністерство праці країни оприлюднить у четвер. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що інфляція в Штатах у липні прискорилася до 3,3% із 3% у червні.

Євро о 15:18 EET торгується в районі $1,0944 проти $1,1004 за підсумками минулої сесії, євро втрачає 0,55%.

Фунт стерлінгів упав на 0,7%, до $1,2698 порівняно з $1,2783 на закриття попередніх торгів.

Курс долара в парі з єною зріс на 0,4% і становить 143,02 єни проти 142,48 єни на кінець попереднього торгового дня.

Курс офшорного юаня на даних про зовнішню торгівлю опустився на 0,6% - до 7,2466 юаня/$1, що є мінімумом за чотири тижні, повідомляє Trading Economics.

Експорт Китаю в липні скоротився на 14,5% у річному вираженні і становив мінімальні за п'ять місяців $281,76 млрд. Це найсуттєвіше зниження показника з лютого 2020 року.

Імпорт опустився на 12,4% - до $201,16 млрд. Падіння було максимальним із травня 2020 року. Водночас показник знизився за підсумками п'ятого місяця поспіль.

Аналітики в середньому прогнозували зменшення експорту на 12,5%, імпорту - на 5%.