Ціни на золото зростають, мідь залишається на колишньому рівні перед інфляційними сигналами

Ціни на золото трохи зросли у понеділок, дещо відновившись після різких втрат минулого тижня, тоді як ціни на мідь практично не змінилися перед виходом низки ключових економічних показників США та Китаю найближчими днями.

Зростання прибутковості казначейських облігацій США, викликане побоюваннями з приводу більш високих відсоткових ставок і зниження рейтингів США, чинило тиск на ціни на золото на останніх сесіях, так само як і відновлення долара.

Незважаючи на те, що жовтий метал дещо покращився у п'ятницю після слабших, ніж очікувалося, даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі, він, як і раніше, закрив тиждень приблизно на 1% нижче, що стало найгіршим показником за місяць.

Спотове золото зросло на 0,1% до 1945,03 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото із закінченням терміну дії у грудні зросли на 0,2% до 1979,60 долара за унцію до 20:46 за східним часом ( 00:46 за Грінвічем).

Ринки металів тепер були повністю зосереджені на даних щодо інфляції індексу споживчих цін у США, які мають бути опубліковані цього четверга, щоб отримати додаткові сигнали про найбільшу економіку світу.

Очікується, що інфляція знову підніметься після різкого зниження в червні - сценарію, який може посилити очікування подальшого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою.

Прогнозується, що золото продовжить знижуватися через сильні показники інфляції, тоді як долар зміцнюватиметься.

Перспектива більш високих відсоткових ставок у США останніми тижнями сильно вплинула на жовтий метал, і трейдери віддавали перевагу долару, навіть незважаючи на те, що Fitch знизило суверенний рейтинг США.

Зниження рейтингу Fitch також викликало різке збільшення прибутковості казначейських облігацій США, що чинило тиск на нерентабельні активи, такі як золото.

Ціни на інші дорогоцінні метали у понеділок були дещо різноспрямованими, але також зазнали різких втрат минулого тижня. Ф'ючерси на платину зросли на 0,4%, а срібло впали на 0,2%.

Ціни на мідь трохи знизилися в понеділок, при цьому основна увага була приділена кільком економічним показникам Китаю, які очікуються цього тижня.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% - до $3,8500 за фунт.

Найбільший у світі імпортер міді збирається опублікувати дані щодо інфляції та торгівлі цього тижня, причому обидва показники мають дати більше сигналів про уповільнення відновлення економіки країни.

У той час як китайський імпорт міді цього року залишався стабільним, погіршення економічних умов у країні посилило побоювання щодо можливого погіршення попиту.

Дані, опубліковані минулого тижня, також показали, що економіка розпочала третій квартал слабко.