Єна впала до 3-тижневого мінімуму, оскільки трейдери зважують зміни у Банку Японії

У вівторок єна впала до нового тритижневого мінімуму, оскільки трейдери обмірковували кроки Банку Японії минулого тижня щодо коригування своєї політики контролю за кривою прибутковості, тоді як австралійський долар був слабким напередодні політичного рішення Резервного банку Австралії.

Єна знаходиться на американських горках з п'ятниці, коли Банк Японії зробив ще один крок до повільного відходу від десятиліть масованих монетарних стимулів, заявивши, що запропонує купити 10-річні японські державні облігації за ставкою 1,0% за операціями з фіксованою ставкою, замість колишньої ставки 0,5%.

Азіатська валюта зачепила мінімум 142,80 за долар. Востаннє вона коштувала 142,66 долара за долар, знизившись на 0,26%. Прибутковість еталонних 10-річних державних облігацій Японії зросла в понеділок до дев'ятирічного максимуму, що змусило центральний банк провести додаткові операції з покупки, щоб обмежити її зростання.

"Ринки можуть перевірити, наскільки "гнучким" буде Банк Японії в найближчі місяці", - сказав Карлос Казанова, старший економіст по Азії в UBP в Гонконгу, додавши, що тонкі зміни припускають, що Банк Японії, можливо, готується до змін YCC у 2023 році.

"Оскільки нова лінія на піску становить 1%, має сенс розширити смугу YCC на цей рівень".

Увага інвесторів під час азіатської сесії буде прикута до рішення Резервного банку Австралії.

Ринки зазвичай очікують, що політики підтримуватимуть ставки на колишньому рівні, але незначна більшість економістів виступає за їхнє підвищення, стверджуючи, що інфляція, ймовірно, залишиться стійкою протягом певного часу. Австралійський долар упав на 0,06% до 0,672 долара, піднявшись на 0,8% у липні.

Стратег Commonwealth Bank of Australia Крістіна Кліфтон сказала, що рішення РБА, ймовірно, стане ще одним близьким викликом, зазначивши, що історія показує, що якщо РБА підніметься, коли цього не очікується, то австралійський долар може зрости приблизно на 0,8%.

«Однак ми очікуємо, що будь-яке зміцнення австралійського долара після РБА буде недовгим з огляду на слабкі перспективи світової економіки».

Тим часом дані опитування Федеральної резервної системи, опубліковані в понеділок, показали, що банки США повідомили про посилення кредитних стандартів і слабкіший попит на кредити як з боку бізнесу, так і з боку споживачів у другому кварталі.

Щоквартальне опитування думки старших кредитних фахівців ФРС, або SLOOS, також показало, що банки очікують подальшого посилення стандартів до кінця 2023 року, що є додатковим свідченням того, що підвищення процентних ставок впливає на економіку.

За словами Кліфтона, жорсткі стандарти кредитування можуть посилити наслідки підвищення відсоткових ставок та сприяти рецесії у США наприкінці цього року.

По відношенню до кошика валют долар виріс на 0,059% до 101,93, заграючи з новим тритижневим піком. У липні індекс знизився на 1%.

Тим часом фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,2827 долара, знизившись на 0,08% за день, додавши 1,1% у липні. Засідання Банку Англії з політики у четвер перебуває у центрі уваги, і ринки поступово поділені між зростанням на 25 і 50 базисних пунктів.

Євро впав на 0,06% до 1,0986 доларів, а ківі впав на 0,14% до 0,620 доларів.