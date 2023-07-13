Долар зазнає втрат, оскільки трейдери бачать пік ставок у США

Долар, що похитнувся, в Азії в четвер був ще нижчим, оскільки трейдери сприйняли несподівано повільну інфляцію в США як сигнал, що підвищення процентної ставки в США буде майже завершено до кінця місяця.

Долар одразу пережив найгіршу сесію за п'ять місяців, впавши більш ніж на 1% відносно євро до найнижчого рівня більш ніж за рік.

Євро досяг нового 15-місячного максимуму в 1,1141 долара на початку торгів в Азії, а єна, піднявшись на 0,3% до 138,16 долара за долар, була найсильнішою із середини травня. Індекс долара США трохи впав до 100,47, найнижчого рівня з квітня 2022 року.

Новозеландський долар досяг двомісячного максимуму 0,6309 долара, а австралійський долар - тритижневого максимуму 0,6796 долара.

Рухи були невеликими, але продемонстрували віру трейдерів у те, що долар має продовжити падіння. Юань досягнув місячного максимуму на позначці 7,1604 за долар в офшорній торгівлі. Стерлінг та швейцарський франк тестували нічні максимуми.

Базова інфляція США у червні становила 0,2% проти ринкових очікувань 0,3%. Загальний річний індекс споживчих цін впав до 3% і продовжує знижуватися після досягнення піку 9,6% роком раніше.

"Надмірний приріст індексу споживчих цін відступає на другий план, а недавні дані щодо інфляції були дуже сприятливими", - сказав Стів Енгландер, керівник відділу глобальних валютних досліджень G10 у Standard Chartered.

"Ми і все більше ринок сумніваємося, що ФРС знову підвищить ставки після засідання 26 липня", - сказав він.

«Ми думаємо, що недавнє відставання долара відображає якісну зміну ринкового комфорту через короткі позиції щодо долара, оскільки остаточна облікова ставка ФРС виглядає все більш обмеженою».

Ф'ючерси на процентні ставки показали, що ринки повністю оцінили підвищення ставки Федеральною резервною системою наприкінці цього місяця, але очікування подальшого підвищення зводяться нанівець.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій, яка відповідає очікуванням за відсотковими ставками, за ніч упала більш ніж на 15 базисних пунктів до 4,73%.

У Скандинавії, де інфляція виглядає стійкою, а центральні банки прогнозують подальше підвищення ставок, валюти зросли: шведська та норвезька крони зросли більш як на 2%, а за тиждень очікується зростання приблизно на 5%.

В Азії єна зросла на 4,8% по відношенню до долара за п'ять торгових днів і майже на стільки ж на інших великих кросах, оскільки короткі продавці були усунені, і увага ринку переключається на те, чи може Банк Японії (BOJ) незабаром змінити свій контроль прибутковості. Політика.

Прибутковість японських державних облігацій зросла до багатомісячного максимуму в середу, хоча дохідність 10-річних облігацій залишається на рівні 0,46%, що значно нижче за встановлену Банком Японії межу в 0,5%, що передбачає лише скромні припущення про зміну політики.

Стерлінг торгувався на рівні 1,2994 долара, що трохи нижче за його нічний максимум у 1,3001 долара. Швейцарський франк, який відразу досяг найвищого рівня з 2015 року, торгувався трохи нижче цього рівня на рівні 0,8661 франка за долар.

Дані з торгівлі Китаю мають бути опубліковані пізніше в четвер, поряд з протоколом засідання Європейського центрального банку минулого місяця, даними промислового виробництва в Європі та щомісячним ВВП Великобританії.