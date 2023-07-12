Долар падає напередодні даних щодо інфляції в США, фунт зростає

Долар впав у середу до двомісячного мінімуму по відношенню до своїх основних конкурентів напередодні ключових показників інфляції в США, тоді як фунт стерлінгів піднявся до 15-місячного максимуму на очікуваннях, що Банк Англії (BoE) має продовжити підвищення ставки.

Новозеландський долар був волатильним після того, як Резервний банк Нової Зеландії (RBNZ) у середу залишив ставки без змін, як і очікувалося, і заявив, що його готівкова ставка має «залишитися на обмежувальному рівні в найближчому майбутньому».

Востаннє ківі був вищим на 0,56% до 0,6233 долара. Австралієць також зріс на 0,78% до 0,6739 доларів.

"У заяві та протоколах (RBNZ) в цілому зберігся голубиний відтінок, але вони не можуть не попередити, що інфляція все ще "занадто висока", оскільки їм необхідно стримувати інфляційні очікування", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

«Але з огляду на те, що економіка зараз перебуває в рецесії, можна відносно безпечно посперечатися, що ми побачили кінцеву ставку. І це означає, що наступна тема для інвесторів - коли RBNZ почне знижувати ставки».

Більш загальну увагу ринку, як і раніше, було зосереджено на даних щодо інфляції в США, які мають бути опубліковані пізніше в середу, при цьому очікується, що основні споживчі ціни в червні зросли на 5% у річному обчисленні.

Цифри повинні дати додаткову ясність щодо прогресу Федеральної резервної системи боротьби з інфляцією.

Напередодні публікації долар США впав до двомісячного мінімуму 101,37 до кошика валют, продовживши втрати з початку тижня після того, як представники ФРС заявили, що центральний банк наближається до кінця поточного циклу посилення грошово-кредитної політики. .

Долар США впав на 0,7% по відношенню до японської єни до одномісячного мінімуму в 139,37 єни, тоді як євро досягнув двомісячного піку в $1,1033.

"Ми вже бачимо рух ринків в очікуванні більш м'якого звіту щодо інфляції в США", - сказав Сімпсон із City Index. «Це ризикує викликати реакцію «купи чутки, продай факт», якщо цифри виявляться вищими за очікування».

Стерлінг в Азії досяг 15-місячного максимуму $1,2970, чому сприяли ставки на те, що Банк Англії буде змушений ще більше посилити грошово-кредитну політику, щоб приборкати британську інфляцію, яка знаходиться на найвищому рівні серед усіх великих економік.

Дані, опубліковані у вівторок, показали, що ключовий показник заробітної плати у Великій Британії зріс найшвидшими темпами за всю історію спостережень, оскільки базова заробітна плата за три місяці до травня зросла на 7,3%, що вище за очікування зростання на 7,1%.

Поточні ринкові ціни вказують приблизно на 140 базисних пунктів підвищення ставок з боку Банку Англії.

Прибутковість казначейських облігацій США у середу опинилася під тиском: доходність дворічних та еталонних 10-річних облігацій впала нижче 5% та 4% відповідно.

Падіння прибутковості казначейських облігацій дало деякий перепочинок для єни, враховуючи чутливість пари долар/єна до прибутковості США, тоді як відсоткові ставки Японії залишаються наближеними до нуля.

Аналітики кажуть, що японська валюта також отримала деяку підтримку від очікувань, що Банк Японії (BOJ) може змінити свою суперечливу політику контролю кривої прибутковості (YCC) на своєму засіданні цього місяця.

"Хоча стабільна політика є найбільш ймовірним результатом липневого засідання з питань політики, багато хто очікує, що воно принесе оновлені прогнози інфляції, і ринок продовжуватиме сподіватися, що Банк Японії може дати деякий сигнал щодо того, коли YCC може бути скоригований", - йдеться в повідомленні. Джейн Фоулі, керівник відділу валютної стратегії Rabobank.

«Чутки про можливе коригування можуть надати (єні) деяку підтримку напередодні засідання Банку Японії цього місяця».