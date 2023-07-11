Долар падає з наближенням кінця циклу посилення ФРС; увага на інфляції у США

Долар ослаб у вівторок після того, як представники Федеральної резервної системи повідомили, що центральний банк наближається до кінця свого циклу посилення, хоча він торгувався у вузькому діапазоні напередодні ключового звіту щодо інфляції в США.

Декілька чиновників ФРС заявили в понеділок, що центральному банку, ймовірно, буде потрібно ще більше підвищити відсоткові ставки, щоб знизити все ще високу інфляцію, але кінець поточного циклу жорсткості грошово-кредитної політики близький.

Коментарі опустили долар до двомісячного мінімуму 101,88 до кошика валют, оскільки трейдери знизили свої очікування щодо подальшого зростання відсоткових ставок у США.

Очікування за відсотковими ставками у США були ключовим драйвером долара з того часу, як ФРС минулого року розпочала свій цикл посилення.

Тим часом фунт стерлінгів досяг нового 15-місячного максимуму 1,2869 долара, тоді як євро додав 0,03%, піднявшись до 1,1004 долара.

«Виступ FOMC був у центрі уваги вчора, і офіційні особи, які виступали, повторили нещодавнє повідомлення про те, що найближчими місяцями ймовірні ще кілька підвищень ставок, тож це не є сюрпризом», - сказала Керол Конг, валютний стратег із Commonwealth Bank of Australia.

Ринки тепер зосередили свою увагу на даних інфляції в США, які будуть опубліковані в середу, що дасть більше ясності щодо прогресу, досягнутого ФРС у її боротьбі з наполегливо високими споживчими цінами.

Опитування, проведене Федеральною резервною системою Нью-Йорка в понеділок, показало зниження короткострокових інфляційних очікувань серед американців, які заявили минулого місяця, що очікують на найслабше короткострокове зростання інфляції трохи більше ніж за два роки.

"Якщо ми (завтра) отримаємо сильний звіт щодо індексу споживчих цін, це може допомогти ринку оцінити друге підвищення ставки з боку FOMC (після липня) і трохи підштовхнути долар до зростання", - сказав Конг. "Але я не думаю, що будь-який потенціал зростання буде суттєвим, враховуючи той факт, що ми близькі до вершини циклу посилення FOMC".

Японська єна зросла майже до місячного максимуму 141,15 за долар і востаннє коштувала 141,43 за долар, отримавши підтримку від падіння прибутковості казначейських облігацій США.

Пара долар/єна особливо чутлива до прибутковості США, оскільки відсоткові ставки Японії тримаються близько нуля.

Австралійський долар додав 0,16% до 0,6687 долара, а новозеландський долар додав 0,06% до 0,6216 долара.

Зростання двох антиподних валют по відношенню до долара було обмежене нестійким економічним відновленням Китаю, оскільки обидві валюти часто використовуються як ліквідні замінники китайського юаня.

Востаннє юань був трохи вищим на рівні 7,2254 за долар на офшорному ринку.

Дані у понеділок показали, що у червні ціни виробників у Китаї впали найшвидшими темпами за останні сім років, тоді як споживчі ціни балансували на межі дефляції.

«Річні дані CPI і PPI Китаю за червень виявилися нижчими за очікування і вказують на боротьбу Китаю, що триває, з дефляцією за відсутності сильного сукупного попиту», - зазначають стратеги Macquarie.

«Схоже, що для того, щоб трейдери позитивно оцінили Китай, потрібно не що інше, як потужна програма стимулювання».