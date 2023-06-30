Єна слабшає після ключового рівня 145 за долар; юань падає після виходу даних PMI Китаю

У п'ятницю єна впала нижче 145 за долар, рівень, який змушує спекулянтів побоюватися можливого втручання з боку японської влади, тоді як нестійке відновлення економіки в Китаї також чинить тиск на юань.

Єна досягла дна на рівні 145,07 за долар на початку торгів в Азії, найнижчого рівня за понад сім місяців, і зіткнулася з квартальною втратою понад 8%.

Поновлення зниження викликало чутки про те, що втручання японської влади може бути неминучим, особливо тому, що рівень 145 за долар вперше спонукав її зміцнити єну у вересні.

"Я не думаю, що є величезна лінія на піску, тому що, якщо інші основні валюти основних торгових партнерів також рухаються в тандемі, їм немає сенсу втручатися", - сказав Сактіанді Супаат з Maybank.

"Але, звичайно, люди вважатимуть 145 історичним рівнем".

Дані в п'ятницю показали, що основні споживчі ціни в Токіо зросли на 3,2% у червні порівняно з минулим роком, перевищивши цільовий показник Банку Японії у 2% 13-й місяць поспіль.

Також у п'ятницю офіційне опитування фабрик показало, що в червні виробнича активність у Китаї скоротилася третій місяць поспіль.

Материковий юань упав до найнижчого рівня з листопада - 7,2615 за долар, невдовзі після відкриття торгів у п'ятницю.

Китайська влада цього тижня активізувала зусилля щодо уповільнення знецінення юаню, при цьому Народний банк Китаю (НБК) встановив вищі, ніж очікувалося, середні відсоткові ставки, а державні банки продавали долари як на суші, так і за кордоном.

«Їхні зусилля полягають у тому, щоб уповільнити темпи знецінення валюти... але загалом, з погляду фундаментальних факторів, я думаю, що політика пом'якшення НБК та економічне середовище там не підтримують (юань)», - сказав Супаат із Maybank. .

Австралійський долар, що часто використовується як ліквідний аналог юаня, впав на 0,12% до 0,6608 долара.

Новозеландський долар зріс на 0,02% - до 0,6070 долара.

Долар США був стійкішим на початку торгів в Азії та перебуває на шляху до того, щоб компенсувати втрати за два квартали по відношенню до шістьох основних аналогів, отримуючи підтримку від ставок на те, що Федеральна резервна система США має продовжити підвищення процентних ставок для стримування інфляції. .

Індекс долара стабілізувався на позначці 103,33 і має зрости приблизно на 0,7% у другому кварталі.

Число американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, несподівано скоротилося минулого тижня, як показали дані в четвер, тоді як Міністерство торгівлі того ж дня підвищило оцінку внутрішнього валового продукту за перший квартал.

"Два випуски економічних даних перевершили очікування ринку і, безумовно, зміцнили думку про стійку економіку США", - сказала валютний стратег Керол Конг з Commonwealth Bank of Australia.

Фунт стерлінгів зріс на 0,06% до $1,2619 і має зрости на 1,4% на місяць, оскільки трейдери аналогічним чином розраховують на подальше підвищення ставок Банком Англії, оскільки рівень інфляції у Великій Британії продовжує зростати.

Євро виріс на 0,11% до 1,0874 долара і має вирости приблизно на 1,7% за місяць на тлі, як і раніше, яструбиної позиції Європейського центрального банку.

"Незважаючи на те, що в планах все ще є деякі посилення... все більше уваги приділятиметься тимчасовому виміру грошово-кредитної політики", - сказав Елвін де Гроот, голова відділу макроекономічної стратегії Rabobank.

«Суть у тому, що у США, єврозоні та Великій Британії політика не була достатньо обмежувальною досить довго, щоб побачити реальний вплив на базову інфляцію».