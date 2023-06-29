Азіатські акції зростають на тлі побоювань щодо підвищення процентної ставки, очікування PMI у Китаї

Більшість азіатських акцій зросли в четвер, а Японія лідирувала завдяки позитивним економічним показникам у країні, хоча настрої залишалися напруженими, оскільки великі світові центральні банки підтвердили свої плани щодо подальшого підвищення процентних ставок.

Ринки виявляли обережність напередодні виходу ключових економічних даних Китаю цього тижня, які, як очікується, проллють більше світла на уповільнення відновлення після COVID у найбільшій економіці Азії.

Китайські акції впали у четвер, також опинившись під тиском повідомлень про те, що США планують запровадити додаткові обмеження на експорт напівпровідників до країни. Це також позначилося на інших високотехнологічних біржах, таких як південнокорейський KOSPI та Taiwan Weighted index.

Ширші регіональні ринки відстежили деяку нічну динаміку на Волл-стріт. Але зростання було значною мірою нейтралізоване попередженням голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла про те, що відсоткові ставки в США, ймовірно, зростатимуть далі.

Обсяги регіональних торгів також були дещо обмежені через торговельні свята в Сінгапурі, Індії, Індонезії та Малайзії.

Японські акції залишилися серед лідерів: Nikkei 225 виріс на 0,5% і наблизився до нового 33-річного максимуму. Ширший TOPIX був врівноваженим, але також коливався трохи нижче 33-річних піків.

Дані в четвер показали, що роздрібні продажі в Японії зросли в травні більше, ніж очікувалося, тоді як квітневий показник також було переглянуто у бік підвищення, оскільки споживчі витрати залишалися стійкими, незважаючи на тиск високої інфляції.

Ознаки стійкості японської економіки разом із «голубинимою» політикою Банка Японії стали двома основними чинниками зростання японського ринку за останні два місяці.

Але останні дані показали, що інфляція в Японії залишалася стабільною протягом травня, що посилило побоювання, що Банк Японії може врешті-решт посилити політику цього року.

Сильні дані про роздрібні продажі також підштовхнули австралійський індекс ASX 200 до зростання, хоча побоювання щодо подальшого підвищення процентних ставок Резервним банком стримували його зростання. Банк збирається зустрітися наступного тижня, щоб ухвалити рішення щодо відсоткових ставок.

Індекс блакитних фішок Китаю Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,6%, а Shanghai Composite впав на 0,3% на тлі невизначеності щодо уповільнення відновлення економіки країни.

Втрати китайських акцій поширилися і на Гонконг: індекс Hang Seng втратив 1,4% і відстав від своїх регіональних аналогів. Акції великих технологічних компаній значно знизилися на тлі повідомлень про нові обмеження експорту чіпів до США, що може серйозно обмежити їхнє прагнення штучного інтелекту.

В даний час увага зосереджена на даних індексу менеджерів із закупівель за червень, які мають бути опубліковані у п'ятницю і які, як очікується, покажуть, що виробнича активність протягом місяця ще більше сповільнилася, а зростання сектору послуг скоротилося.