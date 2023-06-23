Азіатські фондові індекси падають після шоку від ставки Банку Англії та високої інфляції у Японії

Більшість азіатських фондових ринків різко впали в п'ятницю після того, як значніше, ніж очікувалося, підвищення процентної ставки Банком Англії посилило побоювання з приводу посилення грошово-кредитної політики, тоді як зростання споживчої інфляції в Японії також погіршило настрої.

Крім кроку Банку Англії, активи, орієнтовані на ризик, також постраждали від кількох яструбиних коментарів голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, який свідчив перед Конгресом, що банк цього року може підвищити ставки ще як мінімум два рази.

Ці два чинники посилили побоювання з приводу посилення глобальної грошово-кредитної політики і призвели до того, що інвестори значно позбулися ризикових і чутливих до ставок активів.

Гонконгський Hang Seng показав найгірші результати в Азії, впавши на 1,8% після вихідних у четвер. Ширші китайські ринки були закриті протягом дня, але в середу закрилися зниженням після невтішного зниження процентної ставки в країні.

Південнокорейський KOSPI впав на 0,7%, а австралійський ASX 200 втратив 1,1%, незважаючи на те, що дані показали деяке покращення активності у виробничому секторі та секторі послуг протягом червня.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 1,7%, а TOPIX впав на 1,5% після того, як дані показали, що інфляція індексу споживчих цін зросла більше, ніж очікувалося, за 12 місяців до травня.

У той час як базова інфляція знизилася порівняно з попереднім місяцем, показник, що показує інфляцію без урахування витрат на продукти харчування та паливо, зріс до 42-річного максимуму у травні, що вказує на те, що базова інфляція в Японії залишається високою.

Тенденція вказує на посилення тиску на Банк Японії з метою посилення політики, навіть незважаючи на те, що банк підтвердив, що не планує змінювати свою ультрам'яку політику в найближчому майбутньому.

Висока інфляція також потенційно може компенсувати недавню стійкість японської економіки, яка частково привернула значну частку іноземних покупок місцевих акцій.

Інвестори використовували високі показники інфляції як каталізатор, щоб зафіксувати недавнє зростання на японському ринку. І Nikkei, і TOPIX на початку тижня виросли до 33-річного максимуму.

Сінгапурські ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на слабке відкриття місцевих акцій після того, як Nifty та BSE Sensex 30 відкотилися від рекордно високого рівня у четвер.

У той час як оптимізм щодо відносної сили індійської економіки призвів до того, що на місцевих ринках з'явилося безліч іноземних покупців, аналітики нещодавно попередили, що акції компаній малої та середньої капіталізації можуть трохи скоригуватися, враховуючи їхні високі оцінки у слабкому глобальному економічному середовищі.

Побоювання щодо відродження роздрібної інфляції в Індії також знову проявилися після затримки індійського мусону.