Долар росте, тому що яструбині центральні банки знижують схильність до ризику, фунт стерлінгів падає

Долар у п'ятницю отримав підтримку через неприйняття ризику, оскільки яструбині коментарі світових центральних банків, включаючи Федеральну резервну систему, посилили побоювання, що їхня агресивна жорсткість грошово-кредитної політики може підштовхнути економіку до більш глибокого спаду.

Фунт стерлінгів щосили намагався утримати прибуток від більшого, ніж очікувалося, підвищення ставки Банку Англії (BoE) на 50 базисних пунктів у четвер у відповідь на стійку інфляцію, оскільки трейдери також турбувалися про рецесію у Великій Британії.

Хоча вищі ставки, як правило, підтримують валюти, ризик того, що вони викличуть економічний спад, підштовхнув деяких інвесторів до пошуку активів-прихістків, таких як долар США.

Востаннє фунт знизився на 0,07% до 1,2740 долара, ненадовго підскочивши після підвищення Банку Англії майже до річного максимуму, перш ніж його потягло вниз. Він був на шляху до щотижневої втрати понад 0,5%, зафіксувавши три тижні зростання поспіль.

«Оскільки Банк Англії має намір значно підвищити ставки, ми очікуємо, що до кінця 2023 року економіка Великобританії знову опиниться під тиском, і очікуємо або на стагнацію зростання, або навіть на скорочення економіки», - сказав Нік Бенненбрук, міжнародний економіст у Компанія "Уеллс-Фарго".

"Тільки коли з'являться більш явні ознаки уповільнення зростання та уповільнення інфляції, ми вважаємо, що ці фактори переконає Банк Англії покласти край циклу посилення".

Турецька ліра впала до рекордно низького рівня 25,589 до долара США після того, як центральний банк Туреччини у четвер підвищив ставку на 650 базисних пунктів до 15%, не виправдавши очікувань.

В інших валютах долар значно зріс і зупинився на рівні більш ніж семимісячного максимуму по відношенню до єни на позначці 142,90. Японська валюта знову опинилася під тиском, оскільки Банк Японії (BOJ) продовжує зберігати свою ультра-голубину позицію перед своїми яструбиними колегами в інших країнах.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що основні споживчі ціни в Японії залишаються вищими за цільовий показник Банку Японії на рівні 2% вже 14-й місяць поспіль, тоді як окремі дані показали, що виробнича активність в Японії знову знизилася в червні, а зростання сектору послуг сповільнилося вперше за сім місяців.

Євро впав на 0,04% до 1,0950 долара, тоді як долар США зріс на 0,05% по відношенню до кошика із шести основних аналогів до 102,44.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив у четвер, що центральний банк переміщатиме процентні ставки «обережно», оскільки переважна кількість людей у Федеральному комітеті з відкритих ринків очікують подальшого підвищення ставок.

Грошові ринки зараз оцінюють із ймовірністю 74%, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів на своєму засіданні наступного місяця.

Швейцарський національний банк і центральний банк Норвегії також дали зрозуміти, що подальше посилення, ймовірно, відбудеться після того, як у четвер вони підвищили ставки на 25 базисних пунктів та 50 базисних пунктів відповідно.

"Більшість західних центральних банків в даний час налаштовані більш яструбино, ніж передбачалося раніше", - сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets.

«Інфляція висока, і відсоткові ставки також продовжують зростати. В даний час спостерігається уповільнення економічного зростання (що може), ймовірно, також викликати потенційну рецесію. Тож настрої насправді не дуже добрі».

Чутливий до ризику австралійський долар впав на 0,16% до 0,6746 долара після падіння майже на 0,6% у четвер, тоді як новозеландський долар знизився на 0,05% до 0,6174 долара після зниження на 0,4 % на попередній сесії.