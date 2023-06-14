Золото дешевшає напередодні засідання ФРС, мідь зростає на тлі зниження ставки у Китаї

Ціни на золото в середу трохи змінилися після трьох днів втрат, оскільки інвестори чекають на нові сигнали після завершення засідання Федеральної резервної системи, тоді як ціни на мідь виграли від зниження процентної ставки в Китаї.

М'які дані щодо інфляції у США спровокували ралі на більшості ринків, орієнтованих на ризик, у вівторок на тій підставі, що зниження інфляції дає ФРС додатковий стимул для пом'якшення своєї яструбиної позиції.Схильність до ризику на світових ринках також зросла, оскільки Китай вперше за 10 місяців знизив відсоткові ставки, позаяк уряд прагнув підтримати відновлення економіки, що сповільнюється.Але підвищений апетит до ризику підірвав привабливість безпечних притулків, таких як золото та долар, і утримав торги жовтим металом у вузькому торговому діапазоні.Спотове золото стабілізувалося на рівні 1943,82 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,1% до 1957,00 доларів за унцію до 20:00 за східним часом (00:00 за Грінвічем). Обидва інструменти впали приблизно на 1% за останні три сесії, причому основна частина втрат припала на вівторок.Золото коливалося у вузькому діапазоні від 1930 до 2000 доларів за останні три тижні на тлі зростання невизначеності ринку щодо економіки та грошово-кредитної політики. Очікується, що завершення засідання ФРС пізніше того ж таки дня дасть більше сигналів для жовтого металу.У той час як пауза у майбутніх підвищеннях ставок є гарною ознакою для золота, жовтий метал може зіткнутися з підвищеним тиском, оскільки цей крок підвищує схильність до ризику. Деякі аналітики також попередили, що ФРС все ще може підвищити відсоткові ставки пізніше того ж дня, враховуючи, що інфляція в США залишається значно вищою за цільовий діапазон центрального банку в 2%.Але незалежно від рішення ФРС, ухваленого пізніше того ж дня, очікується, що ставки в США залишатимуться високими довше, що обмежує будь-який потенціал зростання золота цього року.Ціни на мідь стабілізувалися близько місячного максимуму після того, як зниження відсоткової ставки в Китаї, найбільшому імпортері, посилило надії на відновлення попиту в країні.Ф'ючерси на мідь не змінилися на рівні $3,8282 за фунт після зростання на 2% на попередній сесії.Народний банк Китаю знизив ставки за короткостроковими кредитами у вівторок, вперше з серпня 2022 року, оскільки він прагне подальшого послаблення грошово-кредитної політики та підтримки уповільнення відновлення економіки в країні.Цей крок зміцнив надії на відновлення попиту на мідь під впливом Китаю цього року, що допомогло відновитися цінам на червоний метал після того, як низка слабких економічних показників Китаю підштовхнула ціни до шестимісячних мінімумів у травні.