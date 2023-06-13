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Азіатські акції підтримуються виробниками мікросхем на тлі виходу даних ФРС та індексу споживчих цін
08:37 13.06.2023 |
Більшість азіатських акцій зросли у вівторок, йдучи за сильним зростанням на Волл-стріт, оскільки ринки зробили ставку на те, що Федеральна резервна система призупинить цикл підвищення ставок цього тижня, тоді як зниження процентної ставки в Китаї також підвищило настрої у регіоні.
Основна увага, як і раніше, приділялася майбутнім даним щодо інфляції індексу споживчих цін у США, які мають бути опубліковані сьогодні, що, у свою чергу, як очікується, вплине на рішення ФРС у середу.
Акції технологічних компаній продемонстрували найкращі результати за день, збільшившись на тлі перспективи паузи ФРС та повідомлень про те, що санкції США щодо Китаю не вплинуть на азіатських виробників мікросхем так сильно, як спочатку побоювалися.
Тайванський зважений індекс зріс на 1,6%, а південнокорейський KOSPI додав 0,6%.
Акції виробників мікросхем TSMC, Samsung Electronics Co Ltd та SK Hynix Inc підскочили з 1,4% до 4% після того, як у звіті Wall Street Journal говориться, що США дозволять цим трьом компаніям зберегти та розширити свою інфраструктуру з виробництва мікросхем у Китаї, незважаючи на ширші обмеження на експорт мікросхем до країни.
Цей крок вказує на меншу кількість збоїв для великих виробників чіпів через санкції і спонукає їх до розширення, оскільки зростаючий інтерес до штучного інтелекту підштовхує світовий попит на чіпи.
Акції інших виробників чіпів також зросли: акції японського виробника обладнання для тестування напівпровідників Advantest Corp. зросли більш як на 4%.
Японські індекси продовжували випереджати своїх регіональних аналогів: Nikkei 225 виріс на 2%, а ширший TOPIX додав 1,2%. Обидва індекси досягли нових 33-річних максимумів і були підтримані в основному акціями дорогих технологічних компаній, які йшли за своїми аналогами в США.
Технологічний інвестиційний дім SoftBank Group Corp. підскочив більш ніж на 5% після того, як у звіті Reuters йдеться, що виробник мікросхем Intel веде переговори про те, щоб стати якірним інвестором у первинному публічному розміщенні підрозділу Arm, що займається розробкою мікросхем Softbank.
Японські акції також зросли, чому сприяли сильні сезонні звіти за перший квартал, а також трейдери зробили ставку на голубиний прогноз Банку Японії під час засідання цієї п'ятниці.
Китайські ринки, як і раніше, відставали від своїх конкурентів, а зниження відсоткової ставки Народним банком Китаю - перше за 10 місяців - стимулювало невелике зростання на місцевих ринках.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite практично не змінилися, а гонконгський Hang Seng додав 0,5%.
Занепокоєння щодо уповільнення відновлення економіки Китаю значною мірою звело нанівець будь-яке велике зростання місцевих акцій і змусило їх торгуватися в мінусі протягом року.
Слабкість у Китаї також відбилася на австралійському ASX 200, який ледь виріс після довгих вихідних.
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