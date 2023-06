Волл-стріт закрилася зростанням на тлі рекордно низької волатильності напередодні багатого на подій тижня

Американські фондові індекси закрилися зростанням у четвер, частково відновивши свій імпульс завдяки відновленню акцій технологічних компаній, тоді як волатильність впала до рекордно низького рівня напередодні насиченого економічними та політичними подіями наступного тижня.

Індекс волатильності CBOE, також відомий як індикатор страху Волл-стріт, впав до нового постпандемічного мінімуму.

"Те, що ви дійсно бачите на ринку волатильності, - це небажання брати участь", - сказав Девід Б'янко, головний інвестиційний директор з управління активами DWS Group в Америці. "У вас просто параліч інвесторів".

Інвестори сиділи осторонь в очікуванні даних щодо інфляції та засідання Федеральної резервної системи з політики наступного тижня.

Трейдери оцінили як 73-відсоткову ймовірність того, що центральний банк США збереже відсоткові ставки в поточному діапазоні 5-5,25% під час засідання з грошово-кредитної політики 13-14 червня, згідно з Fedwatch Tool CMEGroup. Однак вони вбачають 50-відсоткову ймовірність підвищення ставки у липні.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій, яка, як правило, рухається в ногу з очікуваннями короткострокових процентних ставок, впала з тижневого максимуму до 4,51% після того, як різкий стрибок щотижневих заявок на допомогу безробітним сигналізував про пом'якшення ринку праці.

Міністерство праці США має опублікувати дані щодо інфляції 13 червня, у перший день засідання ФРС. Очікується, що цифри покажуть, що споживчі ціни трохи знизилися у травні, але базові ціни залишились стабільними.

Тим часом відновлення технологічних компаній і акцій мегакапіталів допомогло основним індексам відновити свої позиції на тлі низьких обсягів.

Акції Amazon.com Inc зросли на 2,49%, оскільки Wells Fargo ініціював підтримку компанії з рейтингом «переоцінений», тоді як Nvidia Corp, Apple Inc та Tesla Inc зросли на 1,55% та 4,58 %.

Акції GameStop Corp впали на 17,89% після того, як мільярдер-інвестор Райан Коен обійняв посаду виконавчого голови після того, як роздрібний продавець відеоігор звільнив свого генерального директора і повідомив про більші, ніж очікувалося, квартальні збитки.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 168,59 пунктів, або 0,5%, до 33 833,61 пунктів, S&P 500 додав 26,41 пунктів, або 0,62%, до 4 293,93 пунктів, а Nasdaq Composite додав 133,63 пунктів, або 1,02%, до 13 238,52 пунктів.

Серед 11 основних секторів S&P лідирували споживчі сектори, тоді як індекси нерухомості та енергетики знизилися, причому останній постраждав від падіння цін на нафту.

Акції Adobe підскочили на 4,95% після того, як Piper Sandler підвищив цільову ціну акцій до $500. Виробник програмного забезпечення Photoshop заявив, що пропонує свій інструмент штучного інтелекту Firefly для бізнесу.

Акції Lucid Group впали на 1,88% після того, як голова американського виробника електромобілів класу люкс Чжу Цзян заявив, що компанія готується вийти на найбільший у світі автомобільний ринок.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,16 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,02 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 12 нових 52-тижневих максимумів та два нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 71 новий максимум та 43 нових мінімуму.