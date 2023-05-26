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АНАЛІТИКА

Японія випереджає азіатські акції через технологічну міць, китайські ринки відстають

08:58 26.05.2023 |

Фінанси

 

Японські акції повернулися до 33-річного максимуму, випередивши своїх азіатських конкурентів на тлі зростання оптимізму з приводу акцій виробників мікросхем, тоді як китайські ринки відстали, оскільки інвестори були стурбовані уповільненням економічного зростання та погіршенням відносин із США.

Nikkei 225 виріс на 0,6% і торгувався трохи нижче 33-річного максимуму, досягнутого цього тижня, після того, як позитивний прибуток американського виробника мікросхем NVIDIA Corporation сприяв зростанню місцевих акцій, схильних до впливу фірми. Nvidia заявила, що підвищений інтерес до штучного інтелекту спонукає попит на чіпи цього року.

Ширший індекс TOPIX додав 0,2%, також повернувшись до 33-річного максимуму.

Акції виробника обладнання для тестування напівпровідників Advantest Corp. підскочили на 5,1% рекордно високого рівня, а виробники мікросхем Tokyo Electron Ltd. та Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. зросли на 6% та 9% відповідно.

Японські акції також виграли від слабкішої, ніж очікувалося, інформації про інфляцію в Токіо, що може передбачати подальше ослаблення загальнонаціональної інфляції та підтримувати оптимізм Банку Японії.

Оптимізм з приводу Nvidia поширився і інші індекси, пов'язані з чіпами. Тайванський зважений індекс зріс на 1,2% завдяки зростанню акцій TSMC, а південнокорейський KOSPI виріс на 0,2% завдяки зростанню акцій Samsung Electronics Co Ltd та SK Hynix Inc.

Але, з іншого боку, китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,4% та 0,1% відповідно. Цього тижня вони втрачають майже 3%, оскільки побоювання з приводу погіршення відносин між Вашингтоном та Пекіном підірвали ставлення до китайських ринків.

Заборона Китаю на місцеві продажі американським виробником мікросхем Micron Technology Inc цього тижня викликала побоювання щодо відновлення торгової війни між двома країнами, хоча офіційні особи США заявили, що цей крок не «торпедував» відносини.

Зростання числа випадків захворювання COVID-19 та уповільнення економічного зростання також змусили інвесторів побоюватися Китаю, оскільки пік нового спалаху очікується до кінця червня. Слабкі економічні показники за квітень показали, що зростання в країні сповільнюється, незважаючи на відміну заходів по боротьбі з COVID на початку цього року.

Більш широкі азіатські ринки були стримані, оскільки основна увага, як і раніше, приділялася переговорам про підвищення стелі боргу США та запобігання дефолту. Переговори тривали напередодні крайнього терміну дефолту США 1 червня, хоча законодавці мало вказували на те, що угода неминуча.

Дефолт, ймовірно, призведе до рецесії у США і може мати тяжкі наслідки для світової економіки. Це у поєднанні з рецесією в Німеччині обмежило апетит до ризикованих акцій.

Австралійський індекс ASX 200 не змінився, тоді як філіппінські акції зазнали втрат у Південно-Східній Азії, впавши на 0,8%.
За матеріалами: investing.com
 

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