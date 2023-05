Азіатські акції падають на тлі побоювань дефолту, Nvidia підштовхує акції виробників чіпів

Більшість азіатських акцій впали в четвер, оскільки побоювання з приводу дефолту в США зберігалися на тлі невеликого прогресу у підвищенні стелі боргу, хоча акції виробників чіпів показали вищі результати, йдучи за оптимістичним прогнозом від Nvidia.

Японський індекс Nikkei 225 зріс на 0,6%, переважно завдяки зростанню майже на 16% акцій виробника обладнання для тестування напівпровідників Advantest Corp.

Зростання акцій інших виробників мікросхем, таких як виробник пластин SUMCO Corp та Tokyo Electron Ltd, допомогло Nikkei повернутися до 33-річного максимуму після деяких втрат цього тижня.

Корпорація Nvidia виросла на нічних торгах після того, як прибуток виробника відеокарт у першому кварталі перевершив очікування. Також був спрогнозований вищий дохід на тлі високого попиту з боку розробників штучного інтелекту.

Позитивний прогноз Nvidia покращив перспективи для сектора виробництва чіпів, який інакше бореться з потенційним уповільненням попиту за умов погіршення світових економічних умов.

Це дало користь іншим виробникам мікросхем: південнокорейська компанія Samsung Electronics Co Ltd зросла на 1%. Акції Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, що також є великим постачальником Nvidia, підскочили майже на 3%, що сприяло зростанню індексу Taiwan Weighted на 0,6%.

Але загалом азіатські ринки відступили, переймаючи слабкість з боку Волл-стріт, оскільки законодавці США відзначили повільний прогрес у переговорах щодо підвищення стелі боргу. Настрій також погіршився через те, що рейтингове агентство Fitch відзначило потенційне зниження кредитного рейтингу США у разі дефолту.

Занепокоєння з приводу нової хвилі COVID у Китаї також вдарило по регіональних акціях, оскільки китайський уряд попередив, що новий спалах може досягти піку до кінця червня. Хоча симптоми нового варіанту COVID слабо виражені, ринки побоюються подальших збоїв у відновленні економіки Китаю, яке вже у квітні, мабуть, сповільнилося.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали приблизно на 0,5% та 0,7% відповідно, а гонконгський індекс Hang Seng впав на 1,9%. Акції Orient Overseas International Ltd показали найгірші результати на Hang Seng, впавши більш ніж на 6% через конфлікт з збанкрутілим рітейлером товарів для дому Bed Bath & Beyond.

Інші ринки також відступили: австралійський ASX 200 впав на 0,9%, оскільки падіння цін на сировинні товари завдало шкоди місцевим важкоатлетам гірничодобувної галузі.

Південнокорейський KOSPI впав на 0,4%, а зведений філіппінський індекс впав на 0,3%.

Інвестори, як і раніше, насторожено ставляться до ризикованих активів на тлі зростаючих побоювань дефолту США, який може спровокувати рецесію і мати руйнівні наслідки для світової економіки.