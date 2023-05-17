НБУ у 2023 році планує впровадити кліринг валютних свопів на базі РЦ

Фінальна імплементація клірингу валютних свопів на базі ПАТ "Розрахунковий центр із обслуговування договорів на фінансових ринках" (РЦ, Київ) запланована на 2023 рік, зазначається в річному звіті Національного банку України (НБУ), якому належить 83% у РЦ.

У документі зазначається, що наприкінці 2022 року проєкт клірингу валютних свопів перебував на завершальній стадії.

Нацбанк серед досягнень РЦ минулого року також зазначив рестарт тимчасово зупинених на початку повномасштабної війни операцій "РЕПО з контролем ризику", а також зазначив, що всі зобов'язання за угодами РЕПО, укладеними до початку повномасштабної війни, були належно розраховані, і жодного разу до учасників не застосовували дефолтних процедур.

Крім того РЦ створив резервний ЦОД на базі серверів, розташованих на території ЄС.

"Минулого року резервна платформа стала повністю функціональною, фахівці зробили і протестували всі необхідні підключення, а також налаштували канали зв'язку і постійний back-up даних клірингової системи та інтернет-кліринг", - констатує центробанк.

РЦ наприкінці лютого цього року повідомив про розроблення нової стратегії на 2023-2025 роки, яка передбачає, серед іншого, впровадження клірингу валютних свопів.

На першому етапі передбачається забезпечити реалізацію щонайменше одним оператором організованого ринку капіталу проєкту "кліринг валютних свопів" на рівні торгової системи або впровадити проєкт поза організованим ринком капіталу. У результаті учасники ринку та їхні клієнти отримають інструмент коригування структури валютних активів/пасивів.

Потім заплановано оптимізувати систему управління ризиками на основі практичного досвіду та побажань учасників клірингу аналогічно оновленій системі ризик-менеджменту під час здійснення операцій РЕПО. У результаті РЦ та учасники клірингу отримають гнучку й ефективну модель управління ризиками, що дасть змогу застосовувати сценарний підхід до оцінки пулу зобов'язань брокера та його клієнта й управляти дефолтами під час здійснення колективного обліку зобов'язань клієнтів учасника клірингу.

Наступним завданням визначено об'єднання клірингу валютних свопів і РЕПО з контролем ризиків у єдиний пул клірингу. "Спільне гарантійне забезпечення під обидва ринки дасть змогу знизити витрати учасників клірингу, підвищити ефективність операцій, мінімізувати наслідки можливих дефолтів і фактично створить ефективне комплексне середовище управління мультивалютною ліквідністю", - зазначають у РЦ.

