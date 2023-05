Волл-стріт закрилася в мінусі після прогнозу Home Depot і роздрібного продажу в США

Американські фондові індекси закрилися зниженням у вівторок після прогнозу Home Depot, що розчаровує, і даних із роздрібних продажів у США за квітень, що вказують на зниження споживчих витрат, тоді як невизначеність щодо відсоткових ставок і переговорів про обмеження боргу продовжуэ чинити тиск на настрої.

Акції Home Depot впали на 2,15%, що стало одним із найбільших гальм як для Dow Industrials, так і для S&P 500 після того, як рітейлер товарів для дому знизив свій річний прогноз продажів і прогнозував різкіше, ніж очікувалося, зниження прибутку. Акції аналогічної компанії Lowe's Companies Inc впали на 1,16%.

«Ви можете заперечити, що люди втомилися витрачати гроші на будинок, вони хочуть вражень, вони хочуть гуляти, вони хочуть займатися іншими справами, вони не хочуть ремонтувати будинок згідно з Home Depot, тому що у них жахливі заробітки», - сказав Кен Полкарі, керуючий партнер Kace Capital Advisors у Бока-Ратон, Флорида.

Міністерство торгівлі повідомило, що роздрібні продажі зросли на 0,4% у квітні, що менше очікуваного зростання на 0,8%. Але основні роздрібні продажі відновилися, за винятком автомобілів, бензину, будівельних матеріалів та громадського харчування.

«Є відчуття, що люди починають бути трохи більш чутливі до успішних дій ФРС, і ця драма, що продовжується, зі стелею боргу викликає тривогу».

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 336,46 пунктів, або 1,01%, до 33 012,14 пунктів, S&P 500 - на 26,38 пунктів, або 0,64%, до 4 109,9 пунктів, а Nasdaq Composite - на 22,16 пунктів, або 0,18%, до 12 343,05 пунктів.

Останні дані вказують на уповільнення економіки США після серії підвищення ставок Федеральною резервною системою для боротьби з високою інфляцією. Це уповільнення поряд із нещодавніми переговорами про стелі боргу США привернула увагу до того, коли центральний банк призупинить зростання або знизить відсоткові ставки.

У той час, як ринок в даний час розраховує на зниження ставки до кінця року, нещодавні коментарі представників ФРС припускають, що вони не готові знижувати ставки найближчим часом.

Президент ФРБ Річмонда Томас Баркін сказав, що він «заспокоєний» подальшим підвищенням відсоткових ставок у разі потреби, але йому подобається «факультативність», яка передбачається в останній політичній заяві.

Президент ФРБ Клівленда Лоретта Местер заявила, що не вважає, що центральний банк ще може утримувати відсоткові ставки на стабільному рівні.

Депутати провели новий раунд переговорів щодо підвищення стелі держборгу. Міністерство фінансів попередило, що без угоди у нього можуть закінчитися гроші вже 1 червня, що спровокує дефолт і, ймовірно, викличе різкий економічний спад.

Акції Horizon Therapeutics впали на 14,17% після того, як Федеральна торгова комісія заявила, що подасть позов про блокування угоди Amgen Inc щодо купівлі компанії на суму 27,8 млрд доларів. Акції Amgen упали на 2,42%.

Падіння обох акцій позначилося на індексі Nasdaq Biotech, який закрився на тритижневому мінімумі після падіння на 2,44%, найбільшого одноденного відсоткового зниження за три місяці.

Акції Capital One Financial Corp зросли на 2,05% наступного дня після того, як Berkshire Hathaway Inc повідомила, що придбала частку майже 1 млрд доларів.

Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищувало число зростаючих у співвідношенні 4,05 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,28 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 12 нових 52-тижневих максимумів та 13 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 47 нових максимумів та 188 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 9,36 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,58 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.