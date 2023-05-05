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Єна перерве тритижневу смугу невдач через банківські потрясіння та падіння долара
08:45 05.05.2023 |
У п'ятницю єна була близька до свого першого тижневого зростання майже за місяць, чому сприяв попит на активи-прихістку на тлі хвилювань, що розгортаються в банківському секторі США, тоді як долар впав, оскільки трейдери розраховували на більш агресивне зниження ставок Федеральною резервною системою у майбутньому.
Євро відійшов від свого недавнього річного піку і становить 1,1043 долара після того, як Європейський центральний банк (ЄЦБ) у четвер сповільнив темпи підвищення процентної ставки, піднявшись на 25 базисних пунктів, хоча єдина валюта, як і раніше, вища проти ковзного долара.
Хоча президент ЄЦБ Крістін Лагард сигналізувала про подальше посилення політики, ринки знизили свої очікування щодо подальшого зростання ставок.
"На своїй прес-конференції Лагард була войовничою, але я думаю, що фінансові ринки насправді не купилися на її думку про подальше підвищення ставок у найближчі місяці", - сказала Керол Конг, валютний стратег з Commonwealth Bank of Australia.
На ширшому валютному ринку єна зросла на понад 0,2% до 133,96 за долар і продемонструвала щотижневе зростання більш ніж на 1,5%, перервавши втрати три тижні поспіль.
"Японська єна поступово повернула собі привабливість статусу прихістку, і її безперечно підтримували побоювання з приводу регіональних банків США і пов'язаний з цим попит на притулок", - сказав Конг.
Поглиблення кризи в регіональних банках США тримає інвесторів у напрузі, а тиск на регулюючі органи США зростає, щоб вони зробили додаткові кроки для зміцнення сектора.
Акції PacWest Bancorp впали в четвер, потягнувши за собою інших регіональних кредиторів після того, як план Лос-Анджелесського банку з вивчення стратегічних варіантів посилив побоювання інвесторів.
Канадська група Toronto-Dominion Bank Group у той же день також скасувала поглинання First Horizon Corp за 13,4 млрд. доларів, що є ще однією ознакою стресу в секторі.
З того часу трейдери розраховували на більш агресивне зниження ставок ФРС, при цьому ф'ючерси на фонди ФРС вбачають невелику ймовірність того, що зниження може статися вже в червні і до кінця року.
Це залишило долар загалом приглушеним, а індекс долара впав на 0,18% до 101,16.
Австралійський долар і ківі були одними з найбільших бенефіціарів ковзаючого долара, кожен з яких зріс більш ніж на 0,5% і досягнув багатотижневих максимумів.
Стерлінг додав 0,27% до 1,26085 доларів.
«Для червневого рішення ФРС дані щодо інфляції та показники зайнятості... поряд зі стандартами банківського кредитування матимуть ключове значення для спостереження. Переговори про стелю боргу є ще одним важливим ризиком», - сказала Соня Мескін, голова макроекономічного відділу США у BNY Mellon.
"Ми вважаємо, що ФРС навряд чи розгляне можливість зниження ставок до 2024 року".
Квітневий звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі має бути представлений пізніше у п'ятницю, це наступний важливий показник, який надасть додаткові відомості про боротьбу ФРС з інфляцією.
Дані, опубліковані раніше цього тижня, показали, що сектор послуг США зберіг стійкі темпи зростання у квітні, припускаючи, що інфляція залишається стійкою, тоді як приватні роботодавці США збільшили кількість наймів минулого місяця.
Австралійський долар зріс на 0,62% до 0,6735 долара після досягнення двотижневого піку раніше на сесії.
Ківі досяг місячного максимуму 0,6317 долара.
Резервний банк Австралії у своїй щоквартальній заяві про грошово-кредитну політику в п'ятницю попередив, що ризики для інфляції знаходяться на позитивному боці, враховуючи низьке зростання продуктивності, зростання цін на енергоносії та зростання орендної плати, оскільки зростання населення перевищує всі очікування.
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