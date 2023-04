Азіатські акції постраждали через падіння технологій та слабкі економічні дані

Більшість азіатських акцій продовжили падіння у вівторок: південнокорейський KOSPI різко впав через слабкий показник ВВП, тоді як втрати в акціях американських технологічних компаній поширилися на регіональні ринки на тлі побоювань щодо уповільнення прибутку.

KOSPI був серед найгірших азіатських бірж за день, знизившись на 1,6%, оскільки дані показали, що економіка Південної Кореї ледь уникла рецесії у першому кварталі 2023 року.

У той час як стабільні споживчі витрати допомогли вивести ВВП із негативної зони, капіталовкладення та виробнича активність у країні продовжували знижуватися, передвіщаючи нові економічні перешкоди.

Інші технологічні біржі зазнали різких втрат за день: гонконгський індекс Hang Seng упав на 1,7%, а тайванський зважений індекс втратив 1,2%, відстежуючи нічні втрати на Волл-стріт, особливо NASDAQ Composite.

Інвестори продали деякі з найбільших американських технологічних акцій у понеділок на тлі зростання занепокоєння з приводу їх доходів, які мають бути опубліковані цього тижня. Корпорації Microsoft, Amazon.com Inc, Alphabet Inc та Meta Platforms Inc мають намір повідомити про доходи за перший квартал пізніше цього тижня.

У той час як акції великих технологічних компаній США різко зросли цього року, трейдери побоюються, що ралі може закінчитися, особливо у зв'язку з тим, що прибуток починає відображати вплив високих процентних ставок і посилення економічних умов.

Ця слабкість позначилася і азіатських біржах, враховуючи, що акції більшості регіональних технологічних компаній або залежать від великих технологічних компаній США, або уважно стежать за ними.

Компанії з вторинними лістингами у США також зазнали серйозних втрат за день: гонконгські Alibaba Group Holdings Ltd та Baidu Inc втратили від 3% до 4%.

Це значною мірою підірвало ставлення до ширших азіатських ринків: китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite знизилися на 0,8% та 0,6% відповідно.

Регіональні ринки також постраждали через обережність, що зростає, щодо низки майбутніх засідань центральних банків, насамперед Федеральної резервної системи, яка має намір ще більше підвищити відсоткові ставки наступного тижня.

Невизначеність щодо ФРС вплинула на азіатські ринки в останні тижні, враховуючи, що вищі відсоткові ставки в США знижують привабливість активів, орієнтованих на ризик.

Японський індекс Nikkei 225 був одним з небагатьох показників, що випадають за день, піднявшись на 0,3% після того, як новий керуючий Банку Японії Казуо Уеда підтвердив, що в найближчій перспективі банк збереже свою ультрам'яку політику.

Коментарі Уеди прозвучали перед засіданням Банку Японії в п'ятницю, на якому очікується, що банк збереже свою політику контролю кривої прибутковості, намагаючись підтримати місцеве економічне зростання.