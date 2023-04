Nasdaq задкує від занепокоєння з приводу майбутніх доходів від технологій

У понеділок Nasdaq закрився зниженням, відстаючи від S&P 500 і Dow, через тиск з боку великих мегакапіталів, оскільки інвестори чекали на результати від компаній, включаючи Microsoft, в той час як акції Tesla впали через побоювання з приводу її планів витрат.

Tesla Inc закрилася з падінням на 1,5% після того, як автовиробник підвищив прогноз капітальних витрат на 2023 рік, щоб збільшити обсяги виробництва, що зробило його другим за величиною гальмом в еталонному індексі S&P 500 після Microsoft Corp.

Акції Microsoft, які цього року зросли більш ніж на 17%, у понеділок опинилися під тиском, оскільки інвестори, схоже, стурбовані результатами, які мають бути опубліковані у вівторок. Ще одним важковаговиком відстаючим був Amazon.com Inc, який готує звіт цього тижня разом з Alphabet Inc і Meta Platforms Inc.

Ралі цих акцій підтримало Уолл-стріт цього року, тому інвестори стурбовані тим, чи зможе зростання продовжитися з огляду на похмурі економічні перспективи.

«Люди трохи побоюються, що випереджаючі результати можуть не зберегтися в сезоні звітності, який досі був трохи кращим, ніж очікувалося. Звичайно, планка була низькою», - сказав Ренді Фредерік, керуючий директор з торгівлі та деривативів у Charles Schwab в Остіні. , Техас.

Фредерік також вказав на занепокоєння щодо майбутніх економічних даних, таких як зростання у першому кварталі та показники інфляції.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 66,44 пунктів, або 0,2%, до 33 875,4 пунктів, а S&P 500 додав 3,52 пунктів, або 0,09%, до 4137,04 пунктів. Індекс Nasdaq Composite впав на 35,25 пунктів, або 0,29%, до 12 037,20 пунктів.

Серед 11 основних секторів S&P 500 енергетика була найсильнішою, піднявшись на 1,5%, а технологія була найслабшою, знизившись на 0,4%.

Майкл Джеймс, керуючий директор з торгівлі акціями Wedbush Securities у Лос-Анджелесі, сказав, що напівпровідниковий індекс Філадельфії, який закрився зі зниженням на 0,5%, ймовірно, відставав через зростаючу глобальну напруженість у відносинах з Китаєм.

Американські акції в основному залишалися стабільними на початку сезону звітності завдяки сильнішим, ніж очікувалося, результатам великих банків, що пом'якшило побоювання щодо поширення регіональної банківської кризи в березні.

За даними Refinitiv IBES, із 90 компаній S&P 500, які опублікували результати за перший квартал, майже 77% перевершили оцінки аналітиків порівняно із середнім довгостроковим показником у 66%.

Попередні дані щодо ВВП США за перший квартал, індексу особистих споживчих витрат (PCE) за березень та індексу споживчої довіри за квітень входять до числа даних, які мають бути опубліковані цього тижня.

Змішані дані минулого тижня зміцнили ставки на підвищення ставки Федеральною резервною системою у травні на 25 базисних пунктів, при цьому трейдери грошового ринку оцінюють ймовірність такого кроку у 92%, згідно з CME Group's Fedwatch tool. Минулого тижня політики ФРС заявили, що центральний банк має ще багато зробити, щоб знизити інфляцію.

Прибутковість казначейських облігацій США знизилася після недавніх ознак уповільнення інфляції та економічної активності, хоча інвестори, схоже, дедалі більше турбувалися про застій державних витрат і можливість того, що Сполучені Штати досягнуть стелі свого боргу раніше, ніж очікувалося.

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що цього тижня палата проголосує за його законопроект про витрати та борг.

Amazon впав на 0,7%, у той час як Meta скоротила колишні втрати, закрившись лише на 0,04%. Батьківська компанія Google Alphabet зуміла збільшити прибуток на 0,5%. Акції AT&T Inc, що опублікували в четвер невтішні результати, збільшили втрати минулого тижня, впавши у понеділок на 3,8%.

Також на S&P 500 вплинув виробник кондиціонерів Carrier Global Corp, який закрився на 7,3% після повідомлень з посиланням на неназвані джерела, в яких йшлося про те, що він веде попередні переговори про придбання німецького промислового виробника Viessmann за більш ніж 12 мільярдів доларів, включаючи .

У відділі грошових акцій акції колись популярного рітейлера товарів для дому Bed Bath & Beyond впали на 35,7% до 19 центів після оголошення банкрутства в неділю. Конкуренти у роздрібній торгівлі, включаючи Target Corp та Walmart Inc, додали у понеділок 1,1% та 0,7% відповідно.

Після закриття на 12,2% акції Першого республіканського банку втратили свої позиції на торгах після закриття торгів після квартального звіту регіонального банку, який показав, що його депозити впали на 41% у першому кварталі.

Акції впали майже на 87% з початку року, оскільки банківська криза у США змусила інвесторів піти.

Число зростаючих випусків на NYSE перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 1,32 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,41 до 1 сприяло зниженню