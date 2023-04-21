Азіатські акції продовжують падати на тлі рецесії та побоювань підвищення ставок

Більшість азіатських фондових ринків впали в п'ятницю, продовжуючи втрачати третю сесію поспіль, оскільки побоювання з приводу уповільнення економічного зростання посилювалися слабкими даними, тоді як яструбині сигнали Федеральної резервної системи також підірвали настрої.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite показали найгірші результати за день, знизившись більш ніж на 1% кожен, оскільки побоювання щодо змішаного відновлення економіки в країні зіпсували ставлення до місцевих акцій.

У той час як китайська економіка в першому кварталі зросла більше, ніж очікувалося, виробничий сектор продовжував відчувати труднощі.

Дані також показали, що прямі іноземні інвестиції в Китаї в березні зросли набагато менше, ніж очікувалося, що відображає деякі сумніви щодо того, наскільки цього року відновиться економіка.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,2%, оскільки дані показали, що інфляція індексу споживчих цін залишалася стабільною протягом березня. Показники чинять більший тиск на Банк Японії, щоб зрештою посилити політику, незважаючи на голубині сигнали від нового керуючого Кадзуо Уеда.

Ділова активність у країні також продовжувала знижуватися, при цьому попередні дані про активність у обробній промисловості та секторі послуг у квітні не відповідали оцінкам.

Високі технологічні ринки Азії впали за слабкими сигналами з Волл-стріт: гонконгський індекс Hang Seng і південнокорейський KOSPI втратили приблизно по 0,6% кожен.

Тайванський зважений індекс також впав на 0,1%, отримавши невелику підтримку з боку Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, навіть незважаючи на те, що компанія зафіксувала вищі, ніж очікувалося, прибутки за перший квартал.

Індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 не змінилися на початку торгів, а австралійський індекс ASX 200 впав на 0,4%.

Ширші азіатські ринки відступили, оскільки слабші, ніж очікувалося, дані з виробництва США посилили побоювання з приводу уповільнення зростання найбільшої економіки світу. Це супроводжувалося ознаками охолодження ринку праці.

Слабка нічна сесія на Волл-стріт також послужила негативним сигналом для азіатських ринків після низки нижчих, ніж очікувалося, доходів, особливо від виробника електромобілів Tesla Inc. Збитки Tesla торкнулися кількох китайських виробників електромобілів.

Яструбові сигнали від представників Федеральної резервної системи продовжували розбурхувати настрої, оскільки політики закликали до подальшого підвищення ставок для стримування щодо високої інфляції.

Президент ФРБ Філадельфії Патрік Харкер попередив у четвер, що відсоткові ставки в США, ймовірно, зростатимуть далі і залишаться такими довше, навіть коли економічна активність ослабне. Бежева книга ФРС, випущена раніше цього тижня, намалювала похмуру картину найбільшої економіки світу.

Ринки зараз готуються до ще одного підвищення ставок ФРС у травні та дещо конфліктують через можливу паузу у червні.