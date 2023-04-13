Азіатські акції постраждали від побоювань рецесії, Alibaba лідирує у технологічному розгромі

Більшість азіатських фондових ринків у четвер відступили, споглядаючи нічні втрати на Волл-стріт на тлі побоювань з приводу рецесії в США, більш м'яких, ніж очікувалося, даних щодо інфляції та надій на паузу в циклі підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою.

Гонконгський індекс Hang Seng був одним із найгірших за день, знизившись приблизно на 0,5% через падіння акцій Alibaba Group Holding Ltd на 3%. У звіті йдеться, що японський інвестиційний гігант SoftBank Group Corp планує продати майже всю свою частку у гіганті електронної комерції.

Цього тижня технологічні важкоатлети Гонконгу все ще не оговталися від збитків після того, як основний акціонер Tencent Prosus заявив, що продасть більше акцій інтернет-гіганта.

Акції Softbank не змінилися, тоді як індекс Nikkei 225 торгувався у бугаєвому тренді.

Регіональні економічні показники надали кілька позитивних сигналів. Китайські біржі скоротили попередні втрати: індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 знизився на 0,4%, у той час як Shanghai Composite не змінився після того, як дані показали, що експорт країни несподівано відновився в березні, що свідчить про покращення слабкого офшорного попиту який завдав удару по виробничому сектору країни.

Індійські індекси Nifty 50 і BSE Sensex 30 не змінилися після того, як дані в середу показали, що інфляція індексу споживчих цін (ІСЦ) у березні знизилася більше, ніж очікувалося, що надає більше довіри нещодавньому рішенню Резервного банку призупинити цикл підвищення ставок.

Але ширші азіатські ринки торгувалися в діапазоні від флету до мінімуму, оскільки протоколи березневого засідання Федеральної резервної системи показали, що політики стурбовані помірною рецесією цього року. Хоча центральний банк, ймовірно, призупинить цикл підвищення процентної ставки в найближчому майбутньому, подальше уповільнення економічного зростання може бути поганою ознакою для азіатських ринків, орієнтованих на ризик.

Індекси Волл-Стріт зафіксували нічні втрати, оскільки обережний тон, заданий протоколами, значною мірою компенсував дещо позитивні дані щодо інфляції.

Інфляція споживчих цін у США в березні також виявилася слабшою, ніж очікувалося, що ще більше підвищило ставки на паузу в діях ФРС вже в червні. Але базовий індекс споживчих цін, що не враховує волатильність цін на продукти харчування та паливо, як і раніше, залишався незмінно високим, зводячи нанівець очікування менш яструбиної позиції ФРС.

Ця невизначеність змушувала ринки з обережністю ставитися до ризикованих активів та стимулювала збільшення потоків до активів-притулків, таких як золото.

Акції Філіппін зазнали втрат на ринках Південно-Східної Азії, впавши на 1%, тоді як австралійський ASX 200 впав на 0,3%.

Значно сильніші, ніж очікувалося, дані трудових ресурсів за березень спричинили ставки на те, що Резервний банк Австралії, можливо, ще не закінчив підвищення відсоткових ставок, незважаючи на те, що раніше цього місяця він оголосив про припинення.