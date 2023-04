Волл-стріт закрилася в мінусі після протоколу ФРС та даних щодо інфляції

Американські фондові індекси закрилися зниженням у середу після того, як протоколи березневого засідання Федеральної резервної системи з політики виявили стурбованість кількох членів Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) кризою ліквідності регіональних банків.

Протоколи пішли за більш прохолодним, ніж очікувалося, звітом про інфляцію, який суперечив жорсткішим базовим даним та закріпив ймовірність ще одного підвищення ключової ставки, коли ФРС збереться наступного місяця.

Усі три основні фондові індекси США коливалися протягом усієї сесії та закрилися на негативній території.

"З протоколу ясно, що ФРС, як і раніше, стурбований банківською кризою, а також підвищеними цінами", - сказав Грег Бассук, головний виконавчий директор AXS Investments у Нью-Йорку.

Індекси почали обертатися, оскільки учасники ринку проаналізували індекс споживчих цін (ІСЦ) Міністерства праці.

Цей звіт про ціни, які міські споживачі платять за кошик товарів і послуг, виявився нижчим за очікування аналітиків, припускаючи, що зусилля ФРС зі стримування інфляції набули чинності.

Проте базовий індекс споживчих цін, який виключає волатильні продукти харчування та енергоносії, потрапив у ціль консенсусу і залишається набагато вищим за середньорічний цільовий рівень ФРС у 2%.

"Цей тиждень є переломним моментом, оскільки інвестори шукають більш надійну опору напередодні корпоративних доходів та звіту PPI (ціни виробників), який вийде завтра", - сказав Бассюк.

«(Економічні) дані були дуже неоднозначними, тому інвестори переоцінюють будь-які позитивні чи негативні натяки на політику підвищення ставок ФРС. Волатильність продовжуватиметься, інвесторам доведеться пристебнути ремені безпеки. Зараз так багато всього відбувається, що викликає невизначеність як на Волл-стріт, так і на Головій вулиці.

На останній погляд, фінансові ринки оцінили у 70% ймовірність ще одного підвищення процентної ставки на 25 базисних пунктів після завершення засідання ФРС з політики наступного місяця.

Наступним каталізатором ринку, ймовірно, стане сезон звітності за перший квартал, який розпочнеться у п'ятницю з результатів трьох великих банків - Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co та Wells Fargo & Co.

Наразі аналітики очікують, що сукупний прибуток S&P 500 за перший квартал знизиться на 5,2% у річному обчисленні, що різко відрізняється від річного зростання на 1,4%, що спостерігалося на початку кварталу.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 38,29 пунктів, або 0,11%, до 33 646,5 пунктів; S&P 500 втратив 16,99 пунктів, або 0,41%, до 4091,95; а Nasdaq Composite впав на 102,54 пунктів, або 0,85%, до 11 929,34 пунктів.

Серед 11 основних секторів S&P 500 сім завершилися на негативній території, при цьому найбільші відсоткові втрати зазнали споживчих секторів. Промислові підприємства лідирували у виграші.

Акції American Airlines Group Inc впали на 9,2% після того, як компанія прогнозувала нижчий, ніж очікувалося, прибуток у першому кварталі.

Випуски, що падають, перевищували кількість зростаючих на NYSE у співвідношенні 1,08 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,69 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 12 нових 52-тижневих максимумів та два нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 64 нових максимуми та 187 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 10,40 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,78 млрд за останні 20 торгових днів.