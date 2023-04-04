Австралійський долар падає після того, як РБА призупинив підвищення ставок, долар відновився

Австралійський долар впав у вівторок після того, як Резервний банк Австралії (РБА) зберіг відсоткові ставки без змін, тоді як долар США частково відновив позиції, втрачені після того, як дані показали спад виробничої активності в США минулого місяця.

У рішенні щодо грошово-кредитної політики, яке уважно відслідковувалося, РБА у вівторок залишив свою грошову ставку без змін на рівні 3,60%, як і очікувалося, при цьому політики заявили, що потрібний додатковий час, щоб «оцінити вплив підвищення процентних ставок на сьогоднішній день та економічні перспективи».

Австралійський долар після цього рішення впав на волатильних торгах та наразі знизився на 0,32% до 0,6765 долара.

На ширшому ринку долар відновлював деякі втрачені позиції під час азіатської торгової сесії після того, як він упав у понеділок, коли дані вказували на подальше уповільнення економіки США.

Опитування Інституту управління поставками (ISM) показало у понеділок, що виробнича активність у березні впала до найнижчого рівня майже за три роки, оскільки нові замовлення продовжували скорочуватися, а всі підкомпоненти виробничого PMI опустилися нижче за поріг 50 вперше з 2009 року.

Це призвело до зниження долара США, відслідковуючи зниження прибутковості казначейських облігацій США, оскільки інвестори знизили очікування щодо того, як довго відсоткові ставки мають залишатися на обмежувальній території.

Британський фунт та новозеландський долар досягли багатотижневих максимумів на початку торгів в Азії у вівторок, але згодом відкотилися.

Наразі фунт стерлінгів знизився на 0,05% до 1,2410 долара, досягнувши максимуму з кінця січня на рівні 1,2425 долара.

Ківі виріс на 0,2% до 0,6310 долара, найвищого рівня з середини лютого, і востаннє становив 0,6297 долара.

По відношенню до кошика валют індекс долара США зріс на 0,17% до 102,20, компенсувавши падіння більш ніж на 0,5% у понеділок.

"Виробничий звіт ISM за березень був невдалим", - заявили економісти Wells Fargo. «Найближче до добрих новин у звіті те, що уповільнення у виробничому секторі призводить до зниження цін, а ланцюжки поставок продовжують відновлюватися, одержуючи вигоду з млявості.

Крім того, інші теми були тими, які часто передують економічному спаду.

Євро впав на 0,11% до $1,0890, додавши понад 0,5% у понеділок. По відношенню до японської ієни долар зріс на 0,28% до 132,83.

Ціни на ф'ючерси показують, що ринки очікують, що Федеральна резервна система почне знижувати ставки вже у вересні і до кінця року, а до грудня ставки будуть трохи вищими за 4,3%.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій, яка зазвичай змінюється відповідно до очікувань за процентними ставками, востаннє становила 3,9780%, впавши майже на 10 базисних пунктів у понеділок.

Мляві економічні дані США затьмарили побоювання, що відновилися, з приводу інфляції після того, як група ОПЕК+ струсила ринки планами скоротити видобуток, внаслідок чого нафтові орієнтири підскочили на 6% у понеділок.

"Окрім прямого впливу стрибка цін на нафту на 6-7%, економічні стримуючі фактори також пов'язані з перспективами жорсткішої інфляції, яка продовжить глобальний цикл посилення (і) посилить політичні компроміси", - сказав Вішну Варатан, голова економіка та стратегія в Mizuho Bank .