Ціни на золото падають на тлі зростання прибутковості та послаблення побоюваннь банківської кризи

Ціни на золото впали на азіатських торгах у середу через різкий стрибок прибутковості казначейських облігацій США за ніч, а також через те, що регулятори ще більше знизили побоювання з приводу широкомасштабної банківської кризи в США.

Але попит на жовтий метал, як і раніше, залишався відносно високим, оскільки в останні тижні інвестори нарощували свої довгі позиції за цінами на зливки через побоювання, що недавній крах кількох американських банків може залишити незабутні шрами в економіці.

Прибутковість казначейських облігацій зросла після того, як голова відділу банківського нагляду Федеральної резервної системи Майкл Барр заявив у своєму виступі, що банківська система США є стійкою і що недавній крах Silicon Valley Bank стався через «хрестоматійний випадок безгосподарності».

Спотове золото впало на 0,2% до 1969,01 долара за унцію, у той час як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується, у червні впали на 0,2% до 1987,00 долара за унцію до 22:02 за східним часом ( 02:02 за Грінвічем). Обидва інструменти зробили ще один прорив на рівні 2000 доларів у вівторок, перш ніж закрити сесію нижче за ключові максимуми.

Коментарі Барра викликало деякі ставки на те, що ФРС все ще може мати достатньо економічного запасу, щоб продовжувати підвищувати відсоткові ставки, особливо якщо банківський сектор стабілізується.

Але дохідність казначейських облігацій, як і раніше, торгується значно нижчою за максимуми, досягнуті раніше цього року, враховуючи, що ФРС нещодавно натякнула, що відсоткові ставки близькі до граничних рівнів, після чого банк призупинить цикл підвищення ставок.

Ціни на золото виграли від усвідомлення цього раніше цього місяця.

«Політика ФРС, ймовірно, буде ключовою для золота у середньостроковій перспективі. ФРС, напевно, наближається до піку ставки за фондами ФРС, і ми можемо побачити розворот у другій половині цього року», - пишуть аналітики ING у замітці.

«Ми очікуємо, що реальна прибутковість слідуватиме за зниженням облікової ставками наприкінці року, що має надати підтримку цінам на золото».

Ціни на інші дорогоцінні метали знизилися в середу: ф'ючерси на платину та срібло втратили 0,3% та 0,2% відповідно.

Серед промислових металів ціни на мідь коливалися в межах діапазону, оскільки ринки принишкли напередодні нових економічних сигналів від великого імпортера Китаю цього тижня.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до 4,0743 долара за фунт, і цього тижня змінилися менш ніж на 0,1% у будь-якому напрямку.

Дані про ділову активність у Китаї мають бути опубліковані у п'ятницю, і очікується, що в березні вони продемонструють деяке охолодження, оскільки пост-COVID-відскок видихається.