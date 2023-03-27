Ціни на золото падають нижче за 2000 доларів, у центрі уваги банківська криза

Ціни на золото знизилися в понеділок, оскільки трейдери зафіксували прибуток після сильного зростання, але залишилися поблизу ключових рівнів, досягнутих минулого тижня, оскільки побоювання щодо глобальної банківської кризи підтримували високий попит на безпечний прихісток.

Ціни на зливки підскочили до більш ніж 2000 доларів минулого тижня на тлі побоювань щодо наступного падіння кісточок доміно серед банків США та Європи, оскільки цього року жовтий метал значно випереджає долар як актив-прихісток.

Щодо золота, в понеділок спостерігалася деяка фіксація прибутку, що також опинилося під тиском невеликого відновлення долара після того, як деякі представники Федеральної резервної системи заявили, що банк може підвищити ставки як мінімум ще двічі.

Офіційні особи США та Європи попередили на вихідних, що банківський сектор перебуває під пильним наглядом щодо будь-яких ознак потенційної кредитної кризи. Останнім джерелом занепокоєння ринку став Deutsche Bank AG, акції якого різко впали минулого тижня після того, як вартість страхування боргу банку від потенційного дефолту підскочила майже до п'ятирічного максимуму.

Ринки побоюються краху європейських банків після того, як швейцарський кредитор Credit Suisse Group був поглинений компанією UBS Group AG в рамках екстреної угоди за посередництвом регулюючих органів.

Президент ФРБ Міннеаполісу Ніл Кашкарі заявив, що ще надто рано оцінювати, як банківська криза вплине на економіку і як вона може вплинути на рішення щодо відсоткових ставок.

Але віце-президент Європейського центрального банку Луїс де Гіндос попередив, що банківська криза, ймовірно, призведе до зниження темпів зростання та інфляції. ЄЦБ досі заявляв, що продовжуватиме посилювати грошово-кредитну політику.

Золото та інші дорогоцінні метали зросли за останні три тижні, оскільки побоювання щодо банківської кризи посилили ставки на меншу сувору політики цього року. У той час, як Федеральна резервна система підвищила ставки, як і очікувалося минулого тижня, це також натякнуло, що пікові процентні ставки були в межах досяжності.

Золото, ймовірно, збереже підтримку найближчими днями на тлі побоювань банківської кризи, що зберігаються.

Інші дорогоцінні метали також відступили від недавнього зростання у понеділок: ф'ючерси на платину впали на 0,2%, а ф'ючерси на срібло впали на 0,1%.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи знизилися після різких вагань на попередніх сесіях, оскільки ринки зважили послаблення долара на тлі побоювань уповільнення глобального економічного зростання.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% - до $4,0762 за фунт.