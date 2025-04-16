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Золото вперше перевищило $3300 на тлі глобальної невизначеності
14:26 16.04.2025 |
Підйом цін на золото триває в середу, оскільки інвестори активно скуповують дорогоцінний метал в умовах підвищеної невизначеності у світовій економіці.
Котирування червневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex підскочили на 2,5% - до $3321,1 за унцію. Дорогоцінний метал перевищив позначку $3300 вперше в історії, а від початку року додав у ціні понад 23%.
На спотовому ринку золото також торгується на історичному максимумі і коштує $3304 за унцію.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп доручив провести перевірку щодо загрози національній безпеці через імпорт низки мінералів. Перевірка торкнеться, зокрема, рідкісноземельних металів і урану.
Якщо перевірка виявить, що імпорт таких ресурсів "загрожує національній безпеці, і президент вирішить запровадити мита", ці мита замінять чинні зараз так звані "дзеркальні тарифи", йдеться в повідомленні Білого дому.
Аналітики вважають, що ралі на ринку золота продовжиться за рахунок високого попиту на дорогоцінний метал як з боку центробанків, так і з боку приватних інвесторів.
Експерти Goldman Sachs вважають, що наприкінці року золото коштуватиме $3700 за унцію. Аналітик UBS Джоні Тевес дала більш помірний прогноз на цей період - $3500 за унцію.
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