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АНАЛІТИКА

Золото вперше перевищило $3300 на тлі глобальної невизначеності

14:26 16.04.2025 |

Фінанси

 

Підйом цін на золото триває в середу, оскільки інвестори активно скуповують дорогоцінний метал в умовах підвищеної невизначеності у світовій економіці.

Котирування червневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex підскочили на 2,5% - до $3321,1 за унцію. Дорогоцінний метал перевищив позначку $3300 вперше в історії, а від початку року додав у ціні понад 23%.

На спотовому ринку золото також торгується на історичному максимумі і коштує $3304 за унцію.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп доручив провести перевірку щодо загрози національній безпеці через імпорт низки мінералів. Перевірка торкнеться, зокрема, рідкісноземельних металів і урану.

Якщо перевірка виявить, що імпорт таких ресурсів "загрожує національній безпеці, і президент вирішить запровадити мита", ці мита замінять чинні зараз так звані "дзеркальні тарифи", йдеться в повідомленні Білого дому.

Аналітики вважають, що ралі на ринку золота продовжиться за рахунок високого попиту на дорогоцінний метал як з боку центробанків, так і з боку приватних інвесторів.

Експерти Goldman Sachs вважають, що наприкінці року золото коштуватиме $3700 за унцію. Аналітик UBS Джоні Тевес дала більш помірний прогноз на цей період - $3500 за унцію.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: золото
 

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