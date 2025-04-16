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АНАЛІТИКА

Свириденко повідомила про суттєвий прогрес в роботі по угоді із США

 
ехнічні команди України та Сполучених Штатів Америки ґрунтовно попрацювали над угодою, є суттєвий прогрес, повідомила перша віце-прем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Позитивний новий крок зі Сполученими Штатами щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України. Наші технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали разом над угодою - є суттєвий прогрес, юристи зробили правильні акценти у драфті угоди, дякую перемовникам в обох командах", - написала Свириденко в Facebook в середу.

За її словами, українська сторона домовилася зафіксувати цей "позитив" у відповідному меморандумі про наміри, тому найближчим часом проводитиметься робота щодо завершення формалізації угоди.

Свириденко додала, що команди також працюватимуть над конкретними пунктами в угоді, багато вже пропрацьовано, і рівень угоди має бути достатньо високим.

"Угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді України, надаватиме можливість інвестицій й розвитку в Україні, а також забезпечить умови для відчутного економічного зростання й України, і Сполучених Штатів", - зазначила вона.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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