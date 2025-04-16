Дохід non-life-страхових компаній у 2024 р. склав 21,1 млрд грн - дослідження Vkursi

Загальний обсяг доходу ризикових страхових компаній України склав 21,1 млрд грн, що на 15,4 млрд грн більше, ніж роком раніше, такі дані оприлюднила платформа великих даних Vkursi.

При цьому підкреслюється, що всього 12 із зареєстрованих компаній (на кінець 2024 року в Україні працювало 55 ризикових компаній - НБУ) змогли отримати у 2024 році понад 200 млн грн виручки.

Очолили список найприбутковіших страхових компаній UNIQA, яка отримала 465,45 млн грн, ARX, чий фінрезультат у 2024 склав 452,84 млн грн та "ІНГО" - 271,06 млн грн.

Загальний прибуток компаній non-life у 2024 році склав 6,8 млрд грн. Найбільше прибутку (6,8 млрд грн) закумулювали страхові компанії, зареєстровані у Києві. Одразу за ними - представники Київської (136 млн грн), Одеської (89 млн грн) і Дніпропетровської 74,5 млн грн) областей. Найбільші збитки сумарно накопичили страхові компанії, зареєстровані у Запорізькій, Харківській і Вінницькій областях.

По даним Vkursi, найбільшим доходом у 2024 році відзначилася страхова компанія "Арсенал Страхування", яка отримала 992 млн грн виручки - це майже у чотири рази більше, ніж роком раніше. На другому місці - група "ТАС" Сергія Тігіпка з 842 млн грн виручки. Також у п'ятірку лідерів увійшли VUSO (608 млн грн), ARX (584 млн грн) та UNIQA (523 млн грн). При цьому сім компаній із 10 компаній-лідерів за доходом мають у структурі власності іноземних бенефіціарів або засновників чи акціонерів.

Крім того, до топ-10 за доходом, а також прибутком увійшло й Експортно-кредитне агентство, яке у 2024 році забезпечило підтримку для 69 українських експортерів, надавши захист для кредитів та інвестицій на понад 1,7 млрд грн. Нацбанк включив агентство до Державного реєстру фінансових установ 6 лютого 2023 року. З того часу воно діє на ринку у ролі страховика зі спеціальним статусом.

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