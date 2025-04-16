Google оновила вимоги до реклами криптокомпаній в EC через впровадження MiCA

Корпорація Google оголосила про посилення правил розміщення реклами криптовалютних продуктів у Європейському союзі. З 23 квітня 2025 року просування продуктів на платформах компанії буде дозволено тільки фірмам, зареєстрованим як постачальники послуг криптоактивів (CASP) і сертифікованим відповідно до регламенту MiCA.

Оновлені правила стосуються 27 країн ЄС. Рекламодавці також повинні враховувати специфічні правові вимоги кожної юрисдикції. Це посилить тиск на криптокомпанії, яким доведеться адаптуватися до нового загальноєвропейського регулювання, вважають експерти.

Для країн, де вже діють місцеві правила (наприклад, Франція, Німеччина, Фінляндія), передбачено перехідний період. Тимчасовий виняток діятиме до другої половини 2025 року, в рамках реалізації MiCA на національному рівні. У Франції цей термін продовжено аж до середини 2026 року.

Google зазначила, що недотримання нових правил не призведе до миттєвого блокування акаунтів. Рекламодавцям буде надано як мінімум семиденне попередження перед можливими санкціями. За заявою представників компанії, нова політика підкреслює прагнення Google до дотримання глобальних норм і підвищення довіри до криптореклами в регіоні.

Серед компаній, які вже отримали ліцензію MiCA, значаться OKX, Bitpanda, Crypto.com, Boerse Stuttgart Digital, eToro та інші.

Раніше представники компанії Tether - емітента USDT - заявили, що регламент MiCA несе в собі серйозні ризики для емітентів стейблкоїнів і банківської системи.

«Основна проблема правил MiCA полягає в тому, що замість гарантій безпеки вони створюють великий системний ризик», - відмітив глава Tether Паоло Ардоіно.

Нагадаємо, ми писали, що німецький регулятор BaFin заборонив випуск USDe від Ethena через невідповідність MiCA.