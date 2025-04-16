Рада схвалила продовження до 6 серпня воєнного стану та загальної мобілізації

Верховна Рада на засіданні у середу продовжила строк дії воєнного стану, а також дії загальної мобілізації в Україні на 90 діб до 6 серпня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Парламент... схвалив №13172... - продовження до 06 серпня... воєнного стану", - написав Железняк у середу в Телеграм.

За його словами, за законопроєкт №13172 про затвердження указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" проголосували 357 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у середу. Проти проголосував лише народний депутат Олексій Гончаренко.

Згідно з законом, строк дії воєнного стану пролонгується на 90 діб з 5.30 ранку 9 травня.

Пізніше Железняк повідомив, що законопроєкт №13173 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" підтримали 346 народних депутатів. Проти знову проголосував лише Гончаренко, народний депутат від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу утримався.

"Рада схвалила №13173 - продовження до 06 серпня загальної мобілізації", - написав Железняк у середу в Телеграм.

Закон продовжує строк дії загальної мобілізації також на 90 діб з 9 травня.

Железняк нагадав, що парламент цього скликання вже 15 разів голосував за продовження строків воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної агресії РФ проти України 24 лютого 2022 року.

Як повідомлялося, раніше Гончаренко заявляв, що у середу голосуватиме проти продовження мобілізації та воєнного стану. Серед причин він називав відсутність процедури демобілізації та термінів служби для військових, а також мобілізацію громадян "на вулицях" і відсутність "адекватного рекрутингу".

Натомість народний депутат цієї ж фракції, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Ірина Фріз заявила, що ці законопроєкти - "це чіткий сигнал агресору на фоні квазіперемовин про мирні уявлення різних сторін; Україна обирає боротьбу".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав депутатів, які виступали проти продовження воєнного стану, "космонавтами з Верховної Ради", і відзначив, що вони роблять такі заяви після ударів російських окупантів по Сумах і Кривому Рогу, а також під час ворожого наступу. "Слів немає. Лише літери, в основному з кінця алфавіту. "Втома від війни" дається взнаки після виснажливого закордонного відрядження", - зіронізував він.