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АНАЛІТИКА

Google вимагає мінімум 32 ГБ пам'яті для сертифікації смартфонів з Android 15

10:46 15.04.2025 |

Новини IT

 

З новою версією Android 15 Google підвищує вимоги до пам'яті для сертифікації пристроїв. Тепер смартфони та планшети, що отримують сертифікацію для використання Google Mobile Services (GMS), повинні мати мінімум 32 ГБ вбудованої пам'яті.

Це суттєве збільшення порівняно з попереднім мінімумом у 16 ГБ, який був встановлений ще з Android 13.

Рішення спрямоване на покращення досвіду користувачів, зокрема на бюджетних пристроях, які є одними з найпопулярніших на ринку. З цієї пам'яті 75% буде виділено для розділу, що зберігає особисті файли користувача. Хоча така зміна дозволяє зберігати більше програм, ігор та фото, це не означає, що швидкість роботи з пам'яттю покращиться, адже низькобюджетні пристрої часто мають і повільну пам'ять.

Однак варто зауважити, що Google не може заборонити виробникам випускати смартфони з менш ніж 32 ГБ пам'яті, якщо ті використовують відкриту версію Android (AOSP). Сертифікація GMS застосовується лише до пристроїв, що включають сервіси Google.

Також Google збільшує мінімальні вимоги до оперативної пам'яті: для сертифікації GMS необхідно мати не менше 2 ГБ RAM з оптимізацією для пристроїв з 2-3 ГБ пам'яті. Для моделей з 4 ГБ RAM ці оптимізації будуть необов'язковими.

Такі зміни спрямовані на підвищення зручності користування Android-пристроями, надаючи більше можливостей для користувачів та покращуючи підтримку новітніх технологій, таких як Vulkan 1.3. Це графічний API, який забезпечує високу продуктивність і ефективне використання ресурсів для мобільних ігор і додатків з інтенсивною графікою.
За матеріалами: gagadget.com
 

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