У Міненерго кажуть, що не отримували офіційної позиції уряду Болгарії щодо реакторів

У Міністерстві енергетики України заявили, що не отримували офіційної позиції уряду Болгарії щодо відмови продати Україні реактори, тому «будь-які коментарі є передчасними».

«Україна зацікавлена в придбанні обладнання для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС, відповідно до рішення Верховної Ради. Добудова Хмельницької АЕС -важливий проєкт для енергетичної безпеки України. Ми переконані, що угода щодо купівлі обладнання є взаємовигідною для обох країн», - зазначило міністерство в коментарі Суспільному.

Раніше 15 квітня віцепрем'єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров заявив, що його країна не продаватиме два реактори недобудованої АЕС (АЕС) «Белене» Україні. Конкретної причини цього він не назвав, однак сказав, що це рішення схвалили всі коаліційні партії. Віцепрем'єр-міністр зазначив, що реактори є ключовим активом Болгарії та частиною її енергетичної незалежності.

У 2023 році парламент Болгарії дав дозвіл на проведення переговорів з продажу обладнання. Причому було вирішено, що незадіяне ще в роботі обладнання з атомної станції «Белена» має бути продане за суму не менше ніж 600 мільйонів євро.

Йдеться не про нові реактори, а з болгарської АЕС «Белена», де процес будівництва заморожений був ще в 1990-х роках. Повністю Болгарія відмовилась від АЕС «Белена» в 2012 році.

Верховна Рада 11 лютого схвалила закон про дозвіл «Енергоатому» закупити в Болгарії обладнання для третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

«Енергоатом» привітав це рішення парламенту, назвавши його стратегічним рішенням, яке «посилить енергетичну незалежність та безпеку країни, сприяючи подальшому розвитку атомної енергетики та зміцненню національної енергосистеми».

Однак критики документа, серед іншого, зауважують, що Україна куплятиме і будуватиме «російські реактори в час війни з Росією», а добудова енергоблоків на Хмельницькій АЕС - дороге задоволення, кошторис якого точно невідомий.

Хмельницька АЕС нині має два реактори - перший збудований у 1987 році, а другий - вже за незалежної України в 2004 році. Сумарна потужність двох реакторів ВВЕР-1000 становить 2000 мегават.