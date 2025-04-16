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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Китай поповнює держбюджет за рахунок продажу криптоконфіскату попри заборону в країні

 

Місцева влада в Китаї продає конфісковані криптовалюти на зовнішніх ринках через приватні компанії, щоб поповнити державні бюджети, які зазнали економічного спаду. Про це повідомили у Reuters із посиланням на судові документи та дані транзакцій.

Хоча торгівля криптовалютою офіційно заборонена на материковій частині Китаю, у країні немає чітких правил щодо поводження з конфіскованими цифровими активами. Це призвело до «непослідовних та непрозорих практик», які, за словами юристів, можуть сприяти корупції.

Згідно з виданням, на кінець 2023 року місцева влада Китаю мала близько 15 000 BTC на суму $1,4 млрд, які стали суттєвим джерелом надходжень.

За оцінками компанії Bitbo, Китай загалом володіє близько 194 000 BTC ($16,2 млрд на момент написання матеріалу), що робить його другим за обсягами володарем біткоїнів у світі після США.

Продажі відбуваються за допомогою приватних фірм, таких як Jiafenxiang, яка, за документами, продала криптовалюти на понад 3 млрд юанів ($409,5 млн) із 2018 року на замовлення місцевих урядів кількох міст, відмітили журналісти.

Своєю чергою, професор Чженаньського університету економіки і права Чень Ши вважає, що ці дії суперечать офіційній забороні криптоторгівлі та зазначив, що це «тимчасове рішення, яке не зовсім відповідає чинному законодавству», йдеться у матеріалі.

За інформацією медіа, юристи та судді нині активно обговорюють необхідність розробки єдиної правової бази щодо таких активів.

У тому числі пропонується навіть створити централізовану систему управління або державний крипторезерв, зокрема у Гонконгу, де торгівля криптовалютою легальна, а спотові біткоїн- і Ethereum-ETF функціонують вже рік.

Ініціатива з'явилася на тлі зростання кількості злочинів, повʼязаних із криптовалютами, які в 2023 році сягнули 430,7 млрд юанів ($59 млрд), а кількість відкритих справ щодо відмивання коштів склала понад 3000, вказало видання з посиланням на дані SAFEIS.

На тлі геополітичної напруги між США та Китаєм, а також нових ініціатив президента США Дональда Трампа з дерегуляції крипторинку, питання використання конфіскованих криптоактивів набуває стратегічного значення, наголосили у медіа.

ЗМІ: Китай поповнює держбюджет за рахунок продажу криптоконфіскату попри заборону в країні
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, Китай
 

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