НАТО приймає на озброєння систему штучного інтелекту Palantir, яка вже використовується в Україні

НАТО уклала історичну угоду про розгортання Maven Smart System (MSS NATO) компанії Palantir Technologies, платформи штучного інтелекту, що має змінити операції на полі бою завдяки значному скороченню людських ресурсів необхідних для обробки бойових даних, повідомляє Financial Times.

Ця угода стала однією з найшвидших закупівель в історії Альянсу та зайняла лише шість місяців. Цьому сприяло бажання НАТО посилити свої технологічні можливості на тлі зростаючих загроз з боку Китаю і зміни політики США щодо європейської безпеки за президента Дональда Трампа.

Система на основі штучного інтелекту, заснована на Project Maven компанії Palantir, дозволяє групі з 20-50 солдатів обробляти величезні обсяги розвідувальної інформації з поля бою - завдання, яке раніше вимагало сотень і навіть тисяч аналітиків в таких конфліктах, як Ірак та Афганістан. Програмне забезпечення інтегрує генеративний ШІ, великі мовні моделі та машинне навчання, щоб забезпечити командирів оперативною інформацією в режимі реального часу, покращити процес прийняття рішень і автоматизувати виявлення загроз.

"Цей тип системи управління бойовим простором може замінити цілі команди, які виконують ці досить нудні завдання", - каже Ноа Сільвія, аналітик Королівського інституту Об'єднаних збройних сил в Лондоні. "Той факт, що вона була закуплена за шість місяців, є божевіллям за оборонними стандартами".

MSS NATO підтримуватиме поточні операції й, як очікується, буде повністю введена в дію протягом 30 днів. У НАТО підкреслили, що ця угода демонструє "міцне і стійке партнерство між північноамериканською і європейською технологічною базою". Фінансові умови угоди не розголошуються, хоча вона, ймовірно, є одним з найбільш значущих оборонних контрактів Palantir в цьому році.

Компанія Palantir, співзасновником якої є технологічний мільярдер і соратник Трампа Пітер Тіль, з 2009 року вже отримала понад $2,7 мільярда урядових контрактів від США, в тому числі понад $1,3 мільярда від Міністерства оборони. За останній рік акції компанії злетіли більш ніж на 300%, що пов'язано з очікуваннями ширшого використання її платформ штучного інтелекту урядом і комерційними структурами.

Американські військові вже використовують версію технології Maven від Palantir, продовжену контрактом на суму $99,8 мільйона, підписаним у вересні минулого року. Аналогічна версія системи була розгорнута в Україні для допомоги в розвідці поля бою в режимі реального часу.

Проєкт Maven було розпочато у 2017 році з використанням технології штучного інтелекту Google, але у 2018 році компанія вийшла з проєкту після внутрішніх протестів співробітників щодо використання штучного інтелекту у війні.

Спеціальна версія Palantir для НАТО включає модульну платформу для інтеграції інших програмних засобів і джерел даних з метою поліпшення "злиття розвідданих, цілевказання, обізнаності про бойовий простір, оперативного планування і прийняття рішень", як зазначають в Альянсі.

Хоча деякі члени НАТО, такі як Франція, розробили національні системи штучного інтелекту, такі як Artemis, експерти кажуть, що ці інструменти залишаються альтернативами, а не прямими конкурентами системи Maven від Palantir.

