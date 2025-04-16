Долар США дешевшає до основних світових валют у середу

Долар США дешевшає до основних світових валют на торгах у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,63%. Під час торгів індекс опускався до трирічного мінімуму - 99,5 пункту, зазначає Trading Economics.

Ширший WSJ Dollar Index, що відстежує динаміку курсу долара проти 16 валют, зменшився на 0,45%.

Негативний тиск на долар чинить ослаблення довіри міжнародних інвесторів до американських активів на тлі дій адміністрації президента США Дональда Трампа в зовнішньоторговельній сфері, зазначають експерти.

Учасники ринку очікують виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Павелла. Виступ, на якому він говоритиме про перспективи економіки США, відбудеться в Економічному клубі Чикаго пізніше в середу.

Євро станом на 14:04 EET торгується по $1,1362, з підвищенням на 0,7% від рівня закриття вівторка.

Споживчі ціни в єврозоні в березні збільшилися на 2,2% у річному вираженні, за остаточними даними статистичного управління Європейського Союзу. Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з лютневими 2,3%. Темпи підвищення цін у березні були мінімальними з листопада 2024 року.

Фунт стерлінгів зміцнився на 0,26%, до $1,3266.

Темп зростання споживчих цін у Великій Британії в березні сповільнився до 2,6% у річному вираженні з 2,8% у лютому, йдеться у звіті Національного статистичного управління (ONS) країни. Аналітики в середньому прогнозували зростання цін минулого місяця на 2,7%, за даними Trading Economics.

Курс долара до японської єни знизився на 0,37%, до 142,71 єни.