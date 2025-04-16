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АНАЛІТИКА

Nvidia офіційно представила бюджетні відеокарти GeForce RTX 5060 і RTX 5060 Ti - старша модель вийде вже 16 квітня

23:15 15.04.2025 |

Новини IT

 

Компанія Nvidia провела офіційну презентацію бюджетних відеокарт GeForce RTX 5060 і RTX 5060 Ti, які стануть компромісним варіантом для тих, хто не може дозволити собі придбати флагманські моделі, але хоче оновити свій PC.

Як і очікувалося, RTX 5060 Ti надійде до продажу в двох версіях: з 8 ГБ і 16 ГБ пам'яті, а молодша модель пропонується тільки з 8 ГБ.

Характеристики GeForce RTX 5060 Ti:

* кількість CUDA-ядер - 4608;
* пам'ять - 8/16 ГБ GDDR7 (28 Гбіт/с);
* шина - 128 біт;
* пропускна здатність пам'яті - 448 ГБ/с;
* енергоспоживання (TGP) - 180 Вт.

Характеристики GeForce RTX 5060:

* кількість CUDA-ядер - 3840;
* пам'ять - 8 ГБ GDDR7 (28 Гбіт/с);
* шина - 128 біт ;
* пропускна здатність пам'яті - 448 ГБ/с;
* енергоспоживання (TGP) - 150 Вт.

Як і всі відеокарти 50-ої серії, новинки підтримують трасування променів і технологію масштабування DLSS 4 з новою опцією Multi Frame Generation, яка генерує до трьох додаткових кадрів за кожен звичайний кадр, що підвищує частоту кадрів до 8 разів порівняно з класичним рендерингом.

Подробиці про продуктивність відеокарт наразі не повідомляються.

Nvidia офіційно представила бюджетні відеокарти GeForce RTX 5060 і RTX 5060 Ti - старша модель вийде вже 16 квітня

 Таблиця характеристик відеокарт. Джерело: Videocardz

Коли чекати

RTX 5060 буде доступна в травні за ціною $299.

RTX 5060 Ti вийде 16 квітня, її вартість складе $379 і $429 за моделі з 8 ГБ і 16 ГБ відповідно.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: NVIDIA
 

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