Фінансові новини
- |
- 16.04.25
- |
- 05:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Nvidia офіційно представила бюджетні відеокарти GeForce RTX 5060 і RTX 5060 Ti - старша модель вийде вже 16 квітня
23:15 15.04.2025 |
Компанія Nvidia провела офіційну презентацію бюджетних відеокарт GeForce RTX 5060 і RTX 5060 Ti, які стануть компромісним варіантом для тих, хто не може дозволити собі придбати флагманські моделі, але хоче оновити свій PC.
Як і очікувалося, RTX 5060 Ti надійде до продажу в двох версіях: з 8 ГБ і 16 ГБ пам'яті, а молодша модель пропонується тільки з 8 ГБ.
Характеристики GeForce RTX 5060 Ti:
* кількість CUDA-ядер - 4608;
* пам'ять - 8/16 ГБ GDDR7 (28 Гбіт/с);
* шина - 128 біт;
* пропускна здатність пам'яті - 448 ГБ/с;
* енергоспоживання (TGP) - 180 Вт.
Характеристики GeForce RTX 5060:
* кількість CUDA-ядер - 3840;
* пам'ять - 8 ГБ GDDR7 (28 Гбіт/с);
* шина - 128 біт ;
* пропускна здатність пам'яті - 448 ГБ/с;
* енергоспоживання (TGP) - 150 Вт.
Як і всі відеокарти 50-ої серії, новинки підтримують трасування променів і технологію масштабування DLSS 4 з новою опцією Multi Frame Generation, яка генерує до трьох додаткових кадрів за кожен звичайний кадр, що підвищує частоту кадрів до 8 разів порівняно з класичним рендерингом.
Подробиці про продуктивність відеокарт наразі не повідомляються.
Коли чекати
RTX 5060 буде доступна в травні за ціною $299.
RTX 5060 Ti вийде 16 квітня, її вартість складе $379 і $429 за моделі з 8 ГБ і 16 ГБ відповідно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Справа про «яйця по 17» для ЗСУ: Суд випустив усіх затриманих підозрюваних під заставу
|Болгарія відмовилася продати Україні реактори для Хмельницької АЕС
|Зеленський назвав позитивними зустрічі технічних команд України і США стосовно угоди про корисні копалини
|Зеленський щодо заяви Віткоффа: для нас це червоні лінії - визнавати будь-які окуповані території російськими
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Nvidia офіційно представила бюджетні відеокарти GeForce RTX 5060 і RTX 5060 Ti - старша модель вийде вже 16 квітня
|Honda переносить виробництво з Канади та Мексики до США через мита
|Samsung отримала дозвіл на збільшення робочого часу співробітників з виробництва чипів
|Google оновила вимоги до реклами криптокомпаній в EC через впровадження MiCA
|НАТО приймає на озброєння систему штучного інтелекту Palantir, яка вже використовується в Україні
|Google вимагає мінімум 32 ГБ пам'яті для сертифікації смартфонів з Android 15
Бізнес
|Blue Origin запустила у космос перший жіночий екіпаж із Кеті Перрі на борту
|У 10 разів швидший за оптоволокно: крихітний підсилювач пропускає хвилі довжиною 300 нм
|Марк Цукерберг витратив на «метавсесвіт» $45 млрд за 4 роки — стільки ж Маск заплатив за Twitter
|Apple опинилася на порозі найсильнішої кризи з часів ковіду – Bloomberg
|Sony підвищила ціну цифрової PlayStation 5 в Європі на 25%
|YouTube запускає інструмент, що створює безкоштовну фонову музику для відео за допомогою ШІ
|Перехід з дизеля на електрику: Stellantis представив рішення для конверсії фургонів