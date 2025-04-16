Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

NVIDIA може втратити $5,5 млрд через обмеження на експорт чипів H20 до Китаю

 

Адміністрація Дональда Трампа заборонила компанії NVIDIA продавати до Китаю свій чип H20, що означає посилення технологічного конфлікту між США та КНР. Це рішення спричинить багатомільярдні збитки для компанії та поставить під загрозу лінійку чипів, спеціально розроблених для відповідності попереднім американським обмеженням. Про це пише Bloomberg.

Уряд США повідомив NVIDIA, що H20 тепер потребує експортної ліцензії для постачання в Китай на невизначений термін. Обмеження пов'язані з побоюваннями, що чип може бути використаний у китайських суперкомп'ютерах.

Після оголошення акції NVIDIA знизилися на 6%, і це спричинило падіння акцій інших виробників чипів у США та Азії, зокрема AMD. NVIDIA попередила, що очікує списань на суму близько $5,5 млрд у цьому кварталі через складські запаси та контрактні зобов'язання. Попри те що H20 є менш потужною версією чипа, його все одно вирішили обмежити, щоб не допустити його використання в розвитку китайського ШІ.

Експерти зазначають, що це не лише частина торгівельної війни, а й довгострокова політика стримування технологічного зростання Китаю. Поява китайських конкурентів, як-от DeepSeek і Huawei, викликає занепокоєння у Вашингтоні. Хоча китайські ШІ-прискорювачі ще поступаються за продуктивністю, їхній розвиток посилює стратегічну конкуренцію.

Таким чином, заборона на H20 підкреслює намір США обмежити доступ Китаю до передових технологій, зокрема у сфері штучного інтелекту та суперкомп'ютерів, навіть шляхом жорсткого регулювання компаній, що намагаються діяти в рамках попередніх правил.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: NVIDIA, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1753
  0,1400
 0,34
EUR
 1
 46,6104
  0,4167
 0,89

Курс обміну валют на вчора, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7444  0,18 0,45 41,4733  0,11 0,26
EUR 46,2389  0,11 0,23 47,2596  0,17 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1700  0,00 0,01 41,1950  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес