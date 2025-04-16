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АНАЛІТИКА

Данія відправить солдатів для проходження навчання в Україні

 

Збройні сили Данії планують відправити данських солдатів на курси в Україну.

Про це повідомив в інтерв'ю TV 2 командувач сухопутними військами Данії генерал-майор Петер Бойсен, передає "Європейська правда".

Кілька команд данських солдатів планується відправити в Україну.

Команди будуть відправлені неозброєними і походитимуть з різних полків армії.

Особливо данське командування зацікавлене у досвіді трирічної війни з безпілотниками на фронті.

"За 42 роки моєї служби в Збройних силах я ще не бачив, щоб події розвивалися так швидко", - каже командувач армією, який спостерігав за тренуваннями розвідувального полку з новенькими ударними безпілотниками, подібними до тих, що використовуються на фронті в Україні.

Для Збройних сил Данії нові системи озброєння і методи ведення бою є результатом двох візитів до України за останні місяці, які здійснив сам командувач армії.

Тепер він хоче прискорити цей процес, відправивши більше команд данських солдатів до тренувальних таборів в Україні.

Кількість курсів ще не визначена і остаточно не вирішена, але начальник армії повідомив TV 2, що планується, що як інструктори, так і військовослужбовці пройдуть курси тривалістю від одного до двох тижнів, які розпочнуться якнайшвидше. Можливо, вже цього літа.

"Ми відправляємо туди кілька команд і дивимося, який досвід мають українці - з перших рук. Тож приїжджайте і отримайте цей досвід", - сказав він.

"Так, я був там кілька разів. Але ці солдати не їдуть туди, щоб брати активну участь у війні. Вони їдуть туди, щоб отримати певний досвід, і це на запрошення мого колеги, командувача української армії", - каже Бойсен.

При цьому російське посольство в Копенгагені обурене тим, що Збройні сили Данії планують відправити солдатів на тренувальний табір в Україні.

"Направлення данських військовослужбовців в Україну, в тому числі для вивчення бойового досвіду, втягує Данію все глибше і глибше в конфлікт в Україні і провокує його подальшу неконтрольовану ескалацію", - йдеться в письмовому коментарі посла Владіміра Барбіна для TV 2.

Начальник штабу армії Петер Бойсен підкреслив, що данські солдати будуть неозброєні і розміщені далеко від фронту. Скоріше, ближче до навчального центру на заході України.

"Вони мають проходити навчання далеко від лінії фронту, наприклад, у Львові на заході України. І якщо станеться ракетна атака, українці мають дійсно хороші системи попередження і хороші укриття. Я сам провів час в одному з них у Києві", - каже він.

Наприкінці березня інформували, що Данія надасть 130 млн євро гарантій для своїх компаній, які готові інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс.

Нещодавно "коаліція дронів", до якої також входить і Данія, виділила 20 млн євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні дрони (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України.
Ключові теги: Данія
 

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