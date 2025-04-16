Honda переносить виробництво з Канади та Мексики до США через мита

Компанія Honda планує частково перенести складання автомобілів із Канади та Мексики до Сполучених Штатів.

Про це пише Nikkei.

Зазначається, що мета - забезпечити, щоб 90% авто, проданих у США, були зібрані всередині країни.

Рішення пов'язане з ініціативою президента США Дональда Трампа ввести 25% мито на імпортовані автомобілі. Через це японський автовиробник збирається збільшити американське виробництво на 30% протягом двох-трьох років.

Минулого року в США було продано 1,4 млн авто Honda, включно з Acura, що становить майже 40% глобальних продажів компанії. З них близько 40% було імпортовано з Канади чи Мексики. У першому кварталі 2025 року продажі Honda в США зросли на 5%, досягнувши майже 352 000 авто.

Згідно з даними видання, компанія перенесе виробництво моделей CR-V з Канади та HR-V з Мексики на американські заводи.

Також Honda планує найняти більше працівників у США та перейти на тризмінну роботу з виробництвом у вихідні.