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НБУ зміцнив довідковий курс гривні - 41,1670грн/$1
12:46 16.04.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 16 квітня 2025 року.
|Показник
|15.04.2025
|15.04.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.1791
|41.1670
|-0.03
Данные: НБУ.Курс НБУ на 16 квітня- 41,1753 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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