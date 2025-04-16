ЕКА у березні 2025 р. підтримало 478,6 млн грн експорту

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) за березень 2025 року застрахувало зовнішньоекономічні контракти та кредити вісьмох українських підприємств, забезпечивши таким чином 1,37 млрд грн майбутньої експортної виручки, повідомляється на сайті ЕКА.

При цьому підкреслюється, що у березні минулого року обсяг підтриманого експорту становив 316,8 млн грн.

Банки-партнери ЕКА видали цим компаніям під страховку Агентства 76,3 млн грн експортного фінансування. Найбільше кредитів у березні видали Укргазбанк (31,6 млн грн), Кредитвест Банк (20 млн грн) та Ощадбанк (19,9 млн грн).

При цьому Кредитвест банк підтримав 1,26 млрд грн експорту, Укргазбанк - 26,3 млн грн, а Ощадбанк - майже 25 млн грн.

ЕКА також застрахувало у березні сім договорів ЗЕД, підтримавши експорт на 54,3 млн грн.

Найактивніше користувалися послугами ЕКА в березні підприємці з Волинської, Київської та Черкаської областей, а найбільш популярними країнами для експорту були Польща, Литва, Японія та Румунія. Туди українські підприємства постачають харчові продукти, деревину та вироби з неї і пластмаси.

Експортно-кредитна агенція України (ЕКА) - державна установа, яка підтримує не сировинний експорт шляхом страхування ризиків підприємств та банків. Зокрема агентство страхує зовнішньоекономічні контракти, експортні кредити, банківські гарантії, а також почало страхувати інвестиційні кредити від військових ризиків.

