Фінансові новини
- |
- 16.04.25
- |
- 05:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Samsung отримала дозвіл на збільшення робочого часу співробітників з виробництва чипів
14:16 15.04.2025 |
Samsung Electronics стала першою компанією в Південній Кореї, яка отримала дозвіл уряду на збільшення робочого часу для співробітників свого підрозділу з досліджень і розробок у сфері напівпровідників, повідомляє Sammobile. Це стало можливим після перегляду трудового законодавства, спрямованого на підвищення продуктивності в прибутковій галузі напівпровідників.
Згідно з новими правилами, співробітники підрозділу можуть працювати до 64 годин на тиждень протягом перших трьох місяців, а потім до 60 годин на тиждень у наступні три місяці. Раніше закон обмежував робочий тиждень 52 годинами, що створювало труднощі для виконання проєктів у встановлені терміни.
Це рішення викликало інтерес і серед інших місцевих компаній, які також планують подавати заявки на подібні винятки. Samsung стикається з викликами, такими як покращення виробництва 2-нм процесу, вирішення проблем із замовленнями від NVIDIA та підтримка інноваційного темпу, необхідного для конкурентоспроможності.
Чи допоможе це нововведення досягти поставлених цілей - покаже час.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Справа про «яйця по 17» для ЗСУ: Суд випустив усіх затриманих підозрюваних під заставу
|Болгарія відмовилася продати Україні реактори для Хмельницької АЕС
|Зеленський назвав позитивними зустрічі технічних команд України і США стосовно угоди про корисні копалини
|Зеленський щодо заяви Віткоффа: для нас це червоні лінії - визнавати будь-які окуповані території російськими
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Nvidia офіційно представила бюджетні відеокарти GeForce RTX 5060 і RTX 5060 Ti - старша модель вийде вже 16 квітня
|Honda переносить виробництво з Канади та Мексики до США через мита
|Samsung отримала дозвіл на збільшення робочого часу співробітників з виробництва чипів
|Google оновила вимоги до реклами криптокомпаній в EC через впровадження MiCA
|НАТО приймає на озброєння систему штучного інтелекту Palantir, яка вже використовується в Україні
|Google вимагає мінімум 32 ГБ пам'яті для сертифікації смартфонів з Android 15
Бізнес
|Blue Origin запустила у космос перший жіночий екіпаж із Кеті Перрі на борту
|У 10 разів швидший за оптоволокно: крихітний підсилювач пропускає хвилі довжиною 300 нм
|Марк Цукерберг витратив на «метавсесвіт» $45 млрд за 4 роки — стільки ж Маск заплатив за Twitter
|Apple опинилася на порозі найсильнішої кризи з часів ковіду – Bloomberg
|Sony підвищила ціну цифрової PlayStation 5 в Європі на 25%
|YouTube запускає інструмент, що створює безкоштовну фонову музику для відео за допомогою ШІ
|Перехід з дизеля на електрику: Stellantis представив рішення для конверсії фургонів