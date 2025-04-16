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АНАЛІТИКА

Samsung отримала дозвіл на збільшення робочого часу співробітників з виробництва чипів

14:16 15.04.2025 |

Новини IT

 

Samsung Electronics стала першою компанією в Південній Кореї, яка отримала дозвіл уряду на збільшення робочого часу для співробітників свого підрозділу з досліджень і розробок у сфері напівпровідників, повідомляє Sammobile. Це стало можливим після перегляду трудового законодавства, спрямованого на підвищення продуктивності в прибутковій галузі напівпровідників.

Згідно з новими правилами, співробітники підрозділу можуть працювати до 64 годин на тиждень протягом перших трьох місяців, а потім до 60 годин на тиждень у наступні три місяці. Раніше закон обмежував робочий тиждень 52 годинами, що створювало труднощі для виконання проєктів у встановлені терміни.

Це рішення викликало інтерес і серед інших місцевих компаній, які також планують подавати заявки на подібні винятки. Samsung стикається з викликами, такими як покращення виробництва 2-нм процесу, вирішення проблем із замовленнями від NVIDIA та підтримка інноваційного темпу, необхідного для конкурентоспроможності.

Чи допоможе це нововведення досягти поставлених цілей - покаже час.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Samsung, Корея
 

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