Європейські ринки акцій знижуються в середу

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи знижуються в середу, інвестори оцінюють наслідки запровадження Вашингтоном нових обмежень на експорт чипів і аналізують квартальну звітність компаній.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12:10 к. ч. опустився на 0,89%, до 503,52 пункту.

Британський FTSE 100 втратив 0,47%, німецький DAX - 0,67%, французький CAC 40 - 0,76%, італійський FTSE MIB - 0,85%, іспанський IBEX 35 - 0,43%.

Негативний вплив на настрої ринку чинили повідомлення про введення урядом США нових обмежень на експорт чипів до Китаю. Американська Nvidia повідомила Комісію з цінних паперів і бірж (SEC) про те, що тепер для продажу чипів H20 їй буде необхідно отримати експортну ліцензію. Компанія очікує, що через нові вимоги її витрати в першому фінкварталі поточного року збільшаться на $5,5 млрд.

На цих новинах знижуються котирування акцій компаній технологічного сектору і чипмейкерів. STMicroelectronics втрачає 2,4% капіталізації, Infineon Technologies - 1,9%, ASM International - 3,6%, BE Semiconductor Industries - 3,1%.

Голландська ASML Holding NV у першому кварталі збільшила чистий прибуток практично вдвічі, проте обсяг замовлень розчарував інвесторів. Папери компанії дешевшають на 5,1%.

Ринкова вартість Nordea Bank підвищується на 0,1%. Фінський банк відзвітував про скорочення чистого процентного доходу на 6% у першому кварталі, проте цей результат перевершив очікування ринку.

Серед інших представників європейського банківського сектору Commerzbank додає 0,2% капіталізації, BNP Paribas - 0,3%. Ціна акцій Deutsche Bank знижується на 1,2%, Societe Generale, Barclays і Standard Chartered - на 1,5%, HSBC - на 0,8%.

Втрачають європейські фармкомпанії: папери AstraZeneca дешевшають на 0,4%, Sanofi - на 0,3%, Roche - на 1%, Novo Nordisk - на 0,5%, Merck - на 2,7%, GSK - на 0,5%.

Ринкова вартість Heineken збільшується на 3%. Голландська пивоварна компанія в першому кварталі скоротила виручку на 4,9% і підтвердила прогноз на весь 2025 рік. Поставки пива Heineken знизилися за квартал, проте менше, ніж очікували аналітики.

Папери інших пивоварів також зростають у ціні, зокрема Anheuser-Busch - на 1,9%, Carlsberg - на 1,4%.

Знижуються котирування акцій автовиробників: Stellantis - на 3%, Mercedes-Benz Group - на 1%, Bayerische Motoren Werke AG - на 1,5%, Renault - на 2,2%, Volkswagen - на 1,2%, Daimler Truck - на 1,8%.