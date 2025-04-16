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Європейські ринки акцій знижуються в середу
12:49 16.04.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи знижуються в середу, інвестори оцінюють наслідки запровадження Вашингтоном нових обмежень на експорт чипів і аналізують квартальну звітність компаній.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12:10 к. ч. опустився на 0,89%, до 503,52 пункту.
Британський FTSE 100 втратив 0,47%, німецький DAX - 0,67%, французький CAC 40 - 0,76%, італійський FTSE MIB - 0,85%, іспанський IBEX 35 - 0,43%.
Негативний вплив на настрої ринку чинили повідомлення про введення урядом США нових обмежень на експорт чипів до Китаю. Американська Nvidia повідомила Комісію з цінних паперів і бірж (SEC) про те, що тепер для продажу чипів H20 їй буде необхідно отримати експортну ліцензію. Компанія очікує, що через нові вимоги її витрати в першому фінкварталі поточного року збільшаться на $5,5 млрд.
На цих новинах знижуються котирування акцій компаній технологічного сектору і чипмейкерів. STMicroelectronics втрачає 2,4% капіталізації, Infineon Technologies - 1,9%, ASM International - 3,6%, BE Semiconductor Industries - 3,1%.
Голландська ASML Holding NV у першому кварталі збільшила чистий прибуток практично вдвічі, проте обсяг замовлень розчарував інвесторів. Папери компанії дешевшають на 5,1%.
Ринкова вартість Nordea Bank підвищується на 0,1%. Фінський банк відзвітував про скорочення чистого процентного доходу на 6% у першому кварталі, проте цей результат перевершив очікування ринку.
Серед інших представників європейського банківського сектору Commerzbank додає 0,2% капіталізації, BNP Paribas - 0,3%. Ціна акцій Deutsche Bank знижується на 1,2%, Societe Generale, Barclays і Standard Chartered - на 1,5%, HSBC - на 0,8%.
Втрачають європейські фармкомпанії: папери AstraZeneca дешевшають на 0,4%, Sanofi - на 0,3%, Roche - на 1%, Novo Nordisk - на 0,5%, Merck - на 2,7%, GSK - на 0,5%.
Ринкова вартість Heineken збільшується на 3%. Голландська пивоварна компанія в першому кварталі скоротила виручку на 4,9% і підтвердила прогноз на весь 2025 рік. Поставки пива Heineken знизилися за квартал, проте менше, ніж очікували аналітики.
Папери інших пивоварів також зростають у ціні, зокрема Anheuser-Busch - на 1,9%, Carlsberg - на 1,4%.
Знижуються котирування акцій автовиробників: Stellantis - на 3%, Mercedes-Benz Group - на 1%, Bayerische Motoren Werke AG - на 1,5%, Renault - на 2,2%, Volkswagen - на 1,2%, Daimler Truck - на 1,8%.
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