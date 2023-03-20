Азіатські акції падають, оскільки побоювання банківської кризи компенсують підтримку ліквідності

Більшість азіатських акцій впали в понеділок, оскільки екстрені заходи щодо ліквідності та консолідація банків у США та Європі мало допомогли розвіяти побоювання щодо потенційної банківської кризи, оскільки ринки тепер очікують нових сигналів про грошово-кредитну політику від засідання Федеральної резервної системи цього тижня.

Банківські індекси знову зазнали різких втрат: японський Nikkei 225 впав на 1%, а індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 втратили 0,9% та 0,8% відповідно.

Австралійський індекс ASX 200 також постраждав через втрати у великій четвірці банків країни, які впали з 0,1% до 1,1%. Гонконгський індекс Hang Seng упав на 2,6%, а HSBC Holdings PLC впав майже на 6%, що стало найгіршим показником за індексом. Кредитор нещодавно придбав британський підрозділ Silicon Valley Bank, який звалився після масових операцій із банками на початку цього місяця.

Єдиним винятком у понеділок були китайські акції: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,1% кожен після того, як Народний банк зненацька знизив норму обов'язкових резервів для місцевих кредиторів.

НБК також зберіг базові відсоткові ставки за кредитами на рекордно низькому рівні, оскільки він прагне послабити умови ліквідності та підтримати економічне зростання.

Побоювання щодо глобальної банківської кризи майже не вщухають, навіть незважаючи на те, що Федеральна резервна система та інші великі центральні банки відкрили доларові лінії ліквідності для підтримки обложених кредиторів. Це сталося невдовзі після того, як швейцарський банк UBS Group AG заявив, що купить аналог Credit Suisse Group AG, що знаходиться в бойовому становищі, оскільки останній стикається з зростаючою кризою ліквідності.

Хоча угода була укладена за посередництва швейцарських регуляторів і призначалася для того, щоб заспокоїти побоювання ринку щодо системного ризику для банків, вона також вказувала на короткострокові потрясіння на боргових ринках з огляду на те, що UBS спише облігації Credit Suisse на суму близько 17 мільярдів доларів.

Азіатські акції зазнали сильних продажів минулого тижня на тлі побоювань, що банківська криза в США та Європі може поширитись. Зростання побоювань щодо уповільнення економічного зростання цього року також призвело до того, що інвестори активно уникали ризикованих ставок.

Цього тижня основна увага приділяється завершенню засідання ФРС у середу, на якому центральний банк, як очікується, підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів. Недавні хвилювання в банківському секторі породили ставки на те, що ФРС пом'якшить свій яструбиний тон, щоб запобігти подальшим економічним збиткам від високих процентних ставок.

Але нещодавні заходи щодо ліквідності також підривають спроби ФРС посилити грошово-кредитну політику та боротися з інфляцією за останній рік, що, у свою чергу, породило певну невизначеність щодо того, як центральний банк діятиме на своєму майбутньому засіданні.