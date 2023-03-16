Золото падає з 6-тижневого максимуму, але банківська криза підтримує попит

Ціни на золото впали з шеститижневого максимуму в четвер, оскільки інвестори зафіксували недавній прибуток, хоча побоювання банківської кризи, що назріває, і невизначеність щодо грошово-кредитної політики зберігали привабливість жовтого металу як прихістку.

Побоювання з приводу банківської кризи, що насувається, також дещо зменшилися після того, як швейцарський банк Credit Suisse Group AG заявив, що скористається кредитною лінією в розмірі 54 мільярдів доларів від Швейцарського національного банку для підвищення своєї ліквідності.

Побоювання з приводу того, що серед американських та європейських банків випаде ще більше кісточок доміно, спровокували різке ралі цін на золото цього тижня, оскільки інвестори звернулися до традиційних активів-прихістків перед глобальною економічною кризою.

Але інвестори використали новини про фінансування Credit Suisse, щоб зафіксувати деякий недавній прибуток у жовтому металі, тоді як невизначеність щодо грошово-кредитної політики США також сприяла певному зміцненню долара.

Спотове золото впало на 0,4% до 1910,95 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото впали на 0,9% до 1914,50 доларів за унцію до 22:13 за східним часом (2:13 за Грінвічем). Обидва інструменти зросли майже на 2,6% цього тижня.

Долар різко відновився по відношенню до кошика валют на торгах овернайт, тоді як прибутковість казначейських облігацій також зросла, оскільки ринки оцінили потенціал подальшого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою.

У той час як побоювання з приводу банківської кризи підживили ставки на те, що ФРС не вистачить економічного запасу для підвищення ставок, ознаки сталої базової споживчої інфляції показали, що ФРС все ще може розглянути можливість збереження своєї яструбиної риторики.

Ціни на ф'ючерси ФРС показують, що ринки оцінюють із ймовірністю 54,6%, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів наступного тижня. Але також існує 45,4% ймовірність того, що банк збереже ставки.

Золото виграє від будь-яких пауз у циклі підвищення ставок ФРС, враховуючи, що воно підвищує привабливість жовтого металу до долара, а також обмежує альтернативні витрати володіння безвідсотковими активами.

Зростання процентних ставок вдарило по ринках металів у 2022 році та, ймовірно, обмежить відновлення галузі цього року.

Інші дорогоцінні метали також відступили від недавніх максимумів у четвер. Ф'ючерси на платину впали на 0,1% до 966,05 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло впали на 0,3% - до 21,808 доларів за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь були стриманими, але цього тижня вони зазнали різких втрат на тлі побоювань, що банківська криза знизить економічну активність цього року, завдавши збитків попиту на метал, вразливий для галузі.

Ф'ючерси на мідь залишилися без змін на рівні $3,8850 за фунт, і цього тижня знизилися майже на 4%.