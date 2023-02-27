Американські індекси різко впали 24 лютого, увінчавши найбільше тижневе падіння в 2023 році

Основні індекси Волл-стріт продемонстрували найбільше тижневе падіння у 2023 році після різких втрат у п'ятницю, оскільки інвестори приготувалися до можливості агресивнішого підвищення ставок з боку Федеральної резервної системи США, оскільки економічні дані США вказували на стійкий споживачий попит.

Для блакитних фішок Dow Jones Industrial Average падіння на 3% стало найбільшим тижневим зниженням із вересня. Крім того, це було четверте тижневе падіння індексу Доу-Джонса поспіль, його найдовша смуга невдач майже за 10 місяців.

S&P 500 та Nasdaq Composite також знизилися на 2,7% та 3,3% відповідно.

Після сильного січня акції цього місяця відступили, оскільки низка економічних даних посилила побоювання, що центральному банку США, можливо, доведеться довше підтримувати високі ставки.

Дані в п'ятницю показали, що індекс цін на особисте споживання (PCE), важливий для ФРС індикатор інфляції, підскочив на 0,6% минулого місяця після зростання всього на 0,2% у грудні. Споживчі витрати, на які припадає понад дві третини економічної активності США, минулого місяця підскочили на 1,8%, перевищивши прогнози зростання на 1,3%.

Джейсон Прайд, головний інвестиційний директор з приватних активів у Glenmede, сказав, що попередні ринкові цикли спостерігалася аналогічна запізніла реакція ринку на зростання відсоткових ставок і випуски даних, що допомагає пояснити волатильні торгові моделі, оскільки інвестори повільно пристосовуються.

"Цей ринок ще не усвідомив ймовірність рецесії, яку ми вважаємо реальністю", - сказав він, зазначивши, що попередні підвищення ставок зазвичай займали від шести до 18 місяців, перш ніж їх наслідки повністю позначилися на економіці.

"Ми не думаємо, що рецесія - це даність, але існує більш висока ймовірність, ніж ринок заклав у свій розумовий процес".

Трейдери ф'ючерсів, прив'язаних до облікової ставки ФРС, зробили ставки ще як мінімум на три підвищення ставки цього року, при цьому пікова ставка до червня спостерігалася в діапазоні 5,25-5,5%.

Президент ФРС Клівленда Лоретта Местер заявила, що ФРС має підняти відсоткові ставки вище, ніж це необхідно, якщо це необхідно для повного контролю за інфляцією.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 336,99 пунктів, або 1,02%, до 32 816,92 пунктів, S&P 500 - на 42,28 пунктів, або 1,05%, до 3970,04 пунктів, а Nasdaq Composite - на 195,46 пунктів, або 1,69%, до 11 394,94 пунктів.

Дев'ять із 11 основних секторів S&P впали, при цьому нерухомість, технології та споживчі товари впали найбільше. Послуги зв'язку впали на 1,4% до шостого збитку поспіль, що стало найгіршим показником після аналогічного падіння із шести сесій у серпні.

Акції Megacap, включаючи Tesla Inc, Amazon.com Inc та Nvidia Corp, впали на 1,6-2,6% через зростання прибутковості казначейських облігацій.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій, дуже чутливих до політики ФРС, піднялася до 4,826% - найвищого рівня майже за чотири місяці.

Акції Boeing Co впали на 4,8% після того, як Федеральне управління цивільної авіації заявило, що виробник літаків тимчасово припинив постачання своїх літаків 787 Dreamliner.

Акції Adobe Inc впали на 7,6% після повідомлення, що Міністерство юстиції США заблокує заявку виробника Photoshop на 20 мільярдів доларів на хмарну дизайнерську платформу Figma.

Падіння акцій Adobe стало найбільшим з 15 вересня, коли було оголошено про укладання угоди з Figma.

Тим часом акції Range Resources Corp підскочили на 11,9% наприкінці торгів, що стало найбільшим приростом за дев'ять місяців після того, як Bloomberg News повідомив, що Pioneer Natural Resources веде переговори про її покупку. Акції Pioneer упали на 4,1% після публікації звіту.

Обсяг на біржах США становив 10,31 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,53 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

S&P 500 показав 2 нових 52-тижневих максимуми та 11 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 44 нових максимуми та 162 нових мінімуму.