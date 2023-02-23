Долар відступає, оскільки інвестори погоджуються з більш високими ставками в США

Долар трохи знизився в четвер, оскільки ринки розігріваються на ідеї, що Федеральна резервна система, ймовірно, залишиться на своєму агресивному шляху підвищення ставок, після того, як хвилини з її останньої наради з питань політики підсилили агресивну риторику центрального банку.

Майже всі політики ФРС підтримали зниження темпів підвищення процентних ставок на останньому політичному засіданні центрального банку США, яке проходило з 31 січня по лютий. 1 засідання FOMC показало в середу.

Однак вони також зазначили, що стримування неприйнятно високої інфляції буде «ключовим фактором» того, наскільки ще потрібно підвищити ставки.

Долар відступив від своїх багатотижневих максимумів по відношенню до деяких своїх основних аналогів в азіатській торгівлі після широкого зростання на попередній сесії після публікації протоколу.

Євро піднявся на 0,13% до 1,0618 долара, відійшовши від свого приблизно семитижневого мінімуму в 1,0598 долара, досягнутого на попередній сесії.

Австралійський курс піднявся на 0,26% до 0,6823 долара, впавши в середу до майже семитижневого мінімуму в 0,6795 долара під додатковим тиском через недотримання прогнозів щодо зростання зарплат в Австралії в минулому кварталі.

У четвер у Японії ринки були закриті на вихідні.

«Багато центральних банків у всьому світі... намагаються зробити акцент у своїй рішучості боротися з інфляційними очікуваннями», - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC.

«Тема «вище та довше» може продовжувати підривати настрої».

В іншому місці фунт стерлінгів подорожчав на 0,07% до 1,2053 долара після падіння на 0,6% під час попередньої сесії, тоді як новозеландський долар зріс на 0,29% до 0,6238 долара.

Ківі продовжував отримувати певну підтримку від різкого підвищення ставок Резервним банком Нової Зеландії в середу після того, як центральний банк сигналізував про подальше посилення курсу, щоб приборкати високу інфляцію.

По відношенню до кошика валют індекс долара США впав на 0,12% до 104,40, хоча був недалеко від свого піку за один місяць у 104,67, досягнутого минулого тижня.

«Легка частина короткої торгівлі доларом закінчилася», - сказав Галвін Чіа, стратег ринків, що розвиваються, NatWest Markets.

«Поки основні випуски не зможуть змінити точку зору, упередження ринку виглядатимуть як «хороші новини - це погані новини» - стійка економіка США негативно впливає на ризик».

В Азії курс японської ієни піднявся до 134,81 за долар, приділяючи увагу виступам нового голови Банку Японії (BOJ) Кадзуо Уеди.

У п'ятницю та наступний понеділок Уеда виступить у парламенті, а інвестори шукатимуть підказки щодо того, як скоро Банк Японії може припинити свою політику контролю прибутковості облігацій.