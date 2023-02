За рік Ахметов спрямував 5 млрд грн на підтримку ЗСУ та постраждалим від війни - SCM

За рік війни підприємства SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" передали на підтримку Збройних сил України та постраждалим від війни українцям 5 млрд грн, ідеться у повідомленні компанії в середу.

Допомога захисникам України насамперед реалізується в рамках мілітарного проєкту "Сталевий фронт Ріната Ахметова". "Для SCM це питання є особливо важливим, адже понад 13 тисяч співробітників бізнесів компанії стали до лав Збройних сил України. Завдяки ініціативі силові підрозділи зі всієї країни отримують амуніцію, автівки, дрони, спеціальні технічні засоби (тепловізори, далекоміри, камери тощо), фортифікаційні споруди, одяг і взуття, аптечки й турнікети, рації, пальне й інші необхідні речі", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, "Метінвест" розробив і серійно виготовляє модульні укриття для бійців на передовій, здатні витримати навіть артилерійський снаряд. Таких виробів для ЗСУ вже поставлено понад 100. Також металургійна група опанувала виробництво бронесталі. Нині кожен десятий бронежилет в Україні виготовлений зі сталі "Метінвесту" - загалом близько 170 тисяч.

Окрім загальної допомоги в 5 млрд грн додатково 1 млрд грн ($25 млн) виділив Рінат Ахметов на проєкт "Серце "Азовсталі", який є частиною "Сталевого фронту" і вже стартував. Він спрямований на допомогу військовослужбовцям підрозділів України, які перебували в гарнізоні повністю оточеного Маріуполя з лютого до травня 2022 року. В рамках програм проєкту підтримка надаватиметься і захисникам міста, і сім'ям полонених, безвісти зниклих і загиблих військовослужбовців.

"ДТЕК за рік повернула світло близько 7 млн родин, а "Укртелеком" робить усе необхідне, щоб забезпечити українцям доступ до послуг зв'язку. Так, послуги інтернету доступні у 87% населених пунктів України, покритих мережею компанії. 60% абонентів компанії вже мають енергонезалежний інтернет", - зазначає SCM.

Фонд Ріната Ахметова передав для українців десятки тисяч гемоконтейнерів, а також сотні тисяч одиниць медикаментів, близько півмільйона продуктових наборів. Загалом українцям буде передано 800 тис. наборів із харчовими продуктами.

Також фонд є засновником музею "Голоси мирних" - найбільшого архіву свідчень українців про події війни з РФ, де зібрано понад 60 тисяч історій людей.

Системну допомогу спортсменам, переселенцям, бійцям Сил оборони України надає футбольний клуб "Шахтар". Так, у рамках серії ігор Shakhtar Global Tour for Peace клуб залучив 44 млн грн для допомоги Україні. Разом із The European Football for Development Network "Шахтар" ініціював проєкт European Football Powers Up Ukraine - кампанію зі збору генераторів для жителів України.

На стадіоні "Арена Львів" працює створений клубом Shelter Centre для переселенців із прифронтових областей. Також "Шахтар" організував і покрив усі витрати на лікування в США захисника "Азовсталі", морпіха Михайла Діанова. Крім того, за весь 2022 рік підприємства та бізнес інвестиційної групи SCM сплатили до бюджетів усіх рівнів 73,2 млрд грн податків.