Долар відступає від шеститижневого максимуму

Долар США знизився на ранкових європейських торгах у четвер, втративши частину зростання попередньої сесії після того, як вищі, ніж очікувалося, дані щодо роздрібних продажів у США вказали на подальше підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою.

О 02:00 за східним часом (07:00 за Грінвічем) індекс долара, який відстежує курс долара по відношенню до кошика із шести інших валют, торгувався зі зниженням на 0,2% до 103,675 після досягнення майже шеститижневого максимуму 104,11 на попередній сесії.

Роздрібні продажі в США різко зріс у січні після двох послідовних щомісячних спадів, збільшившись на 3,0% за місяць порівняно з падінням на 1,1% у грудні, як показали дані в середу.

Це, на додаток до сильнішої, ніж очікувалося, споживчої інфляції в США на початку тижня, яка розглядалася як додатковий фактор, що зміцнює аргумент на користь того, що ФРС ще має піти далі в посиленні ставок.

Однак вони також продемонстрували стабільність найбільшої економіки світу.

Волл-стріт закрилася у плюсі в середу, оскільки інвестори, схоже, зробили ставку на відносно м'яку посадку економіки США, де стійке зростання та низький рівень безробіття супроводжуються уповільненням інфляції та вищими відсотковими ставками.

Goldman Sachs цього тижня знизив оцінку ймовірності рецесії в США протягом найближчих 12 місяців з 35% до 25%.

Ця підвищена впевненість призвела до послаблення долара на сесії у четвер, оскільки трейдери купилися на зростання ставлення до ризику.

У четвер очікується безліч випусків економічних даних США, зокрема індекс цін виробників за січень, будівництво нових будинків, заявки на допомогу по безробіттю та індекс ФРБ Філадельфії.

«Ми вважаємо, що дані залишаться ключовим драйвером для долара та глобального ризикового середовища, оскільки глибина економічного спаду в США, як і раніше, є ключовим фактором очікувань ставок, особливо коли йдеться про терміни, масштаби та темпи пом'якшення ФРС. середньостроковій перспективі», - йдеться у замітці аналітиків ING.

Пара EUR/USD зросла на 0,1% до 1,0700, чому сприяла заява президента Крістін Лагард у середу, що Європейський центральний банк має намір підняти вартість запозичень ще на 50 базисних пунктів наступного місяця.

Пара GBP/USD зросла на 0,1% до 1,2034, піднявшись після падіння більш ніж на 1% на попередній сесії. Це було за опублікованими у середу даними, що показують, що загальний річний рівень інфляції у Великобританії сповільнився більше, ніж очікувалося, у січні, послабивши тиск на Банк Англії, щоб він продовжив цикл підвищення ставок.

USD/JPY впала на 0,1% до 133,94 після того, як Кадзуо Уеда, кандидат від уряду на пост голови Банку Японії, має з'явитися на слуханнях у парламенті наступного тижня.

Пара AUD/USD, чутлива до ризику, зросла на 0,2% до 0,6915, компенсувавши попередні втрати після того, як дані показали, що ринок праці Австралії несподівано скоротився в січні.