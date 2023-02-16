Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар відступає від шеститижневого максимуму

09:40 16.02.2023 |

Фінанси

 

Долар США знизився на ранкових європейських торгах у четвер, втративши частину зростання попередньої сесії після того, як вищі, ніж очікувалося, дані щодо роздрібних продажів у США вказали на подальше підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою.

О 02:00 за східним часом (07:00 за Грінвічем) індекс долара, який відстежує курс долара по відношенню до кошика із шести інших валют, торгувався зі зниженням на 0,2% до 103,675 після досягнення майже шеститижневого максимуму 104,11 на попередній сесії.

Роздрібні продажі в США різко зріс у січні після двох послідовних щомісячних спадів, збільшившись на 3,0% за місяць порівняно з падінням на 1,1% у грудні, як показали дані в середу.

Це, на додаток до сильнішої, ніж очікувалося, споживчої інфляції в США на початку тижня, яка розглядалася як додатковий фактор, що зміцнює аргумент на користь того, що ФРС ще має піти далі в посиленні ставок.

Однак вони також продемонстрували стабільність найбільшої економіки світу.

Волл-стріт закрилася у плюсі в середу, оскільки інвестори, схоже, зробили ставку на відносно м'яку посадку економіки США, де стійке зростання та низький рівень безробіття супроводжуються уповільненням інфляції та вищими відсотковими ставками.

Goldman Sachs цього тижня знизив оцінку ймовірності рецесії в США протягом найближчих 12 місяців з 35% до 25%.

Ця підвищена впевненість призвела до послаблення долара на сесії у четвер, оскільки трейдери купилися на зростання ставлення до ризику.

У четвер очікується безліч випусків економічних даних США, зокрема індекс цін виробників за січень, будівництво нових будинків, заявки на допомогу по безробіттю та індекс ФРБ Філадельфії.

«Ми вважаємо, що дані залишаться ключовим драйвером для долара та глобального ризикового середовища, оскільки глибина економічного спаду в США, як і раніше, є ключовим фактором очікувань ставок, особливо коли йдеться про терміни, масштаби та темпи пом'якшення ФРС. середньостроковій перспективі», - йдеться у замітці аналітиків ING.

Пара EUR/USD зросла на 0,1% до 1,0700, чому сприяла заява президента Крістін Лагард у середу, що Європейський центральний банк має намір підняти вартість запозичень ще на 50 базисних пунктів наступного місяця.

Пара GBP/USD зросла на 0,1% до 1,2034, піднявшись після падіння більш ніж на 1% на попередній сесії. Це було за опублікованими у середу даними, що показують, що загальний річний рівень інфляції у Великобританії сповільнився більше, ніж очікувалося, у січні, послабивши тиск на Банк Англії, щоб він продовжив цикл підвищення ставок.

USD/JPY впала на 0,1% до 133,94 після того, як Кадзуо Уеда, кандидат від уряду на пост голови Банку Японії, має з'явитися на слуханнях у парламенті наступного тижня.

Пара AUD/USD, чутлива до ризику, зросла на 0,2% до 0,6915, компенсувавши попередні втрати після того, як дані показали, що ринок праці Австралії несподівано скоротився в січні.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1229
  0,2176
 0,55

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4559  0,06 0,14 40,1023  0,01 0,01
EUR 41,8755  0,09 0,21 42,7377  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес